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دي كابريو في فيلم عن إجرام تشارلز مانسن

دي كابريو في فيلم عن إجرام تشارلز مانسن
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 12 يناير 2018 - 07:30

يعتزم الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو المشاركة في بطولة فيلم للمخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو حول المجرم الشهير تشارلز مانسون، وفقا لما ذكره موقع "ديدلاين" المتخصص.

وكان دي كابريو، الحائز على جائزة أوسكار عن فيلمه "The Revenant" أو "العائد"، قد عمل من قبل مع تارانتينو في فيلم "Django Unchained" أو "جانجو الحر" سنة 2012.

لم يتم الكشف عن تفاصيل حول سيناريو الفيلم، كما لا يعرف ما إذا كان الفيلم سيدور حول مانسن أم أنه سيكون قصة ثانوية في الفيلم. بينما دارت شائعات حول مشاركة ماريوت روبي وتوم كروز وأل باتشينو وبراد بيت في الفيلم، دون تأكيد رسمي.

جدير بالذكر أن تشارلز مانسن وعصابته "عائلة مانسن" قتلوا بوحشية، عام 1969 في لوس آنجليس، سبعة أفراد ضمن جرائم حركت مشاعر المجتمع الأمريكي.

ومن أبرز الضحايا الممثلة شارون تيت، زوجة المخرج رومان بولانسكي، التي كانت حبلى حينما تعرضت لـ16 طعنة. بينما أدين مانسن بالسجن مدى الحياة، وتوفي في 19 نونبر الماضي عن عمر ناهز 83 عاما.

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