"الرهوط" .. مسرحية تتمرد على "فوضى الحقوق" ببلاد الياسمين

فاطمة الزهراء جبور من تونس

من هو المواطن؟ وما معنى الديمقراطية؟ وماهي الحرية؟ وما هو الوطن؟ وهل يستمد المواطن شرعيّته من الوطن أم العكس؟ وما علاقة هذا العمل المسرحي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وبيان 07 نوفمبر 1987؟

هذه التساؤلات النقدية والهموم الاجتماعية تسعى مسرحية "الرهوط" التّونسية، التي تتنافس على جائزة القاسمي لمهرجان المسرح العربي بتونس، إلى طرحها على الركح من خلال توظيف نصوص منفردة يقدمها ستة ممثلين يفتقدون إلى الهوية ويحملون رؤية متجدّدة حول الوطن واللعبة المسرحية، ويعملون على إعادة إنتاج الواقع، وتفكيك المصطلحات من خلال تعبير الجسد والصوت في كلّ تجلياته، والسعي إلى البحث عمّا سُلب من المواطن من إنسانية عبر رؤية متجدّدة للواقع.

اختار مُخرج "الرهوط"، أو "تمارين في المُواطنة"، عماد المّي، رفع الستار عن العرض من خارج القاعة. بدل استقبالهم على ركح المسرح، يخرُج الممثلون مرتدين لباساً أسود وربطات عنق سوداء بها بعض الخطوط البيضاء، يلتقون الجمهور بأسمائهم لا بأدوارهم التي يتقمصونها في المسرحية. في باب القاعة يرحبون بجمهورهم ثم يصعدون إلى الخشبة، معلنين عن بداية العرض "جئتــم، لمشـــاهدة عرض مسرحي، بعضكم جاء ليستمتع بحسن الأداء وبعضكم جاء لتذوق عذب الكلام وبعضكم جاء لمشاهدة بعض فصول الحياة وبعضكم جاء للاستمتاع بخرافة، ولكن جميعكم جئتم لنسيان هموم الواقع ومتاعبه".

على خشبة مسرح "الرَّيو"، تضج الحركة متداخلة وتتشابك الأجساد وتتعانق الأرواح وتتعالى الأصوات معلنة عن مقاطع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنفصل الأجساد لتتعانق الأصوات منادية بالحق "الحق في الحياة والحق في التعليم والحق في العيش الكريم والحق في التنقل والحق في تقرير المصير والحق في الكرامة وفي المأكل وفي الملبس والحقّ في الحب".

تزداد دائرة الحقوق، لتزداد معها حركة الممثلين؛ يلهثون وراء الحق حد التعب لكن دون جدوى. وتَنتهي رحلة البحث عن الحقوق في لوحة اختارها المخرج أنْ تكون في شكل دائرة تلتقي فيها الأجساد حد الالتحام، وترفع فيها رابطات العنق في شكل حبال خانقة في صورة مصغرة عن الواقع.

المخرج عماد المّي قال في ندوة صحافية إنّ "هذا العمل هو نِتاج لحيرة فكرية ونوع من المجازفة، ودعوة إلى التفكير معا من خلال المسرح الذي يعاني اليوم أزمة حقيقية مقارنة بالأساليب التعبيرية الأخرى كالسينما والرقص والموسيقى"، مبرزاً أنّ "الأزمة تتمثّل أساسا في انعدام التواصل بين المواطن المعاصر في ظل المشاغل الحياتية والمسرحيين المتواجدين على الركح، ومع النصّ وعزوفه عن مسايرة الفن الحيّ".

وأضاف المخرج التونسي أن "الرهوط"، أو "تمارين في المواطنة"، "كشفت عن كل أشكال التكتلات السياسية والتزييفات الاجتماعية من خلال تمرّد الأفكار وفوضى الحقوق في بلد الديمقراطية والمواطنة".