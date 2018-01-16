"غصة عبور" .. جسر مسرحي ينقل حكايات معاناة الشعوب بالحدود

فاطمة الزهراء جبور من تونس

لم تتحرر خشبة مهرجان المسرح العربي في دورته العاشرة المنعقدة بتونس من قضايا الواقع العربي المؤلمة؛ إذ لاَمس العرض الإماراتي "غصة عبور" حكايات معاناة الشعوب المضطهدة وحالات التشرد بين الحدود والمعابر، غُلفت بالكوميديا السّوداء.

على جسر بين ضفتين فوق رُكح المسرح البلدي، يحاول الحارس أن يمنع الناس من التجمع، لأن الجسر ضعيف وقد ينهار في أي لحظة، وهو الجسر الوحيد للعبور بين الضفتين، وكل المعابر والطرقات تؤدي إليه، وقد علق فوقه أشخاص لكل منهم حكايته المأساوية التي تجعله عاجزاً عن العبور إلى الضفة التي يتجه إليها، أو العودة إلى الاتجاه الذي جاء منه، إنه "حالة تأرجح على جسر الزمن والانكسارات"، يقول المخرج محمد العامري في تقديمه للمسرحية.

ونجح العامري في التعامل مع الأبعاد الشعرية للنص، وترجمة القصص المأساوية للشخوص إلى مناخات حسّية شائكة، واستطاع من خلال الشخوص المقنّعين أن يخلق ضمائر وظلالاً للشخصيات الرئيسية، وأن يحاكمهم ويواجههم بهذه الأشباح الأقرب إلى الذاكرات المجسّدة والهواجس المنسية في اللاوعي.

وأشار المخرج إلى أنّ العرض الذي يتنافس على جائزة القاسمي شهد غياب الممثل محمود أبو العباس، الذي تم تعويضه بالممثل عبد الله مسعود الذي وجده مناسبا للدور واستطاع التناغم مع المجموعة بسرعة كبيرة.

وقال العامري إن الاستعداد كان على أشده للمشاركة في فعاليات المهرجان من خلال البحث والمناقشة و"البروفات"، لأنه يعتبر أنّ "تونس محطة مختلفة عن بقية الدول من خلال مسرحها الريادي"، كما يؤمن بأنّ الجمهور التونسي "يكاد يكون جمهورا مسرحيا"؛ وذلك ما لمسه فيه من انبهار في أول مشاركة له ضمن أيام قرطاج المسرحية سنة 1993.

من جهتها، أوردت الكاتبة المسرحية مؤلفة "غصة عبور"، تغريد داود، أنّ هذا العرض يعد أول تعاون لها مع المخرج محمد العامري الذي قدّم الكثير من الإضافة على النص، مبرزة أنّ "غصة عبور" عبارة عن بانوراما من الشخصيات التي قد تصدم المشاهد لما تحمله من جانب موجع في هذا العالم العربي.