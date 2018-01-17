"مشارف" يرحب بالباحث الأكاديمي خالد التوزاني‎

هسبريس من الرباط

يستضيف ياسين عدنان في برنامجه "مشارف" خالد التوزاني، الباحث الأكاديمي صاحب "أدب العجيب في الثقافتين العربية والغربية"، و"جماليات العجيب في الكتابات الصوفية"، و"الرحلة وفتنة العجيب"، ثم "الرواية العجائبية في الأدب المغربي الحديث".

هل يمكن الحديث عن تراث عربي قديم في مجال الفانتستيك؟ هل لدينا مادة في تراثنا الأدبي يمكن أن نصنّفها كأدب عجائبي؟ أم إنّ مفهوم الفانتستيك كما بلوَرَه "تزفتان تودوروف" يبقى مفهوما نقديًّا حديثًا لا ينطبق على عجائب القزويني وغيرها من أساطير الأولين؟ وإذا كان لدينا كَمّ هائل من الأساطير والحكايا الخرافية والسِّيَر الشعبية العجيبة في تراثنا العربي، فلماذا لم ننتبه إلى أهميتها قبل تودوروف؟ لماذا ظلت المؤسسة النقدية العربية تحتقر هذا التراث قبل ترجمة كتاب تودوروف الشهير (مدخل إلى الأدب العجائبي) إلى لغة الضاد؟

لكن من جهة أخرى، إذا كان الفانتستيك جنسا أدبيا قائم الذات ترسّخت أسسه في القرن التاسع عشر في الأدب قبل أن تكرّسه السينما في الوجدان العام من خلال أفلام الرُّعب والخوارق ودراكولا ومصّاصي الدماء والمخلوقات القادمة من الفضاء، فما علاقة كل هذا بالخرافات الساذجة التي نقرأها لدى القزويني والأبشيهي وابن بطوطة وغيرهم؟

هذه أسئلة من بين أخرى يطرحها ياسين عدنان في الحلقة الجديدة من "مشارف"، الذي سيبث على القناة الأولى مساء اليوم الأربعاء.