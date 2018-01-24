جولة لمسرح الشارع تستهدف جهة درعة تافيلالت

هسبريس من الرباط

تنظم جمعية أثينا للمسرح والفنون الدرامية بتنغير جولة لعرض مسرح الشارع (الكور Lgor) للمؤلف أسامة السروت؛ وذلك في إطار مشروع إنتاج وترويج عرض مسرحي بجهة درعة تافيلالت.

وتهدف التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن الجمعية سالفة الذكر، "إلى النهوض بالشأن الثقافي والمسرحي على مستوى جهة درعة تافيلالت عبر تنشيط ساحات وفضاءات مدن الجهة، ونشر قيم الإبداع والجمال في أواسط ساكنة الجهة، وكذا تشجيع المهتمين بالمجال للإبداع وبلورة تجارب مسرحية من شأنها أن تأسس لمسرح احترافي واقتصاد ثقافي بالجهة".

وكانت جمعية أثينا للمسرح والفنون الدرامية، كإطار محتضن للمشروع، قد نظمت، وفق البلاغ ذاته، "إقامة فنية بدار الثقافة قلعة مكونة ابتداء من 20 يناير 2018 قصد إعداد هذا المشروع المسرحي الأول من نوعه بجهة درعة تافيلالت؛ وذلك بإشراف من المخرج المسرحي محمد أهمو ومدير الإنتاج ياسين أودو".

حري بالذكر أن الجولة تقام بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة والاتصال بجهة درعة تافيلالت، وبدعم من مجلس جهة درعة تافيلالت والمجلس الإقليمي بتنغير، وبتعاون مع دار الثقافة قلعة مكونة؛ وذلك بكل من قلعة مكونة، الجرف، أرفود والرشيدية، بتواريخ 1، 2، 3، و4 فبراير، على التوالي.