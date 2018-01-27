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الرئيسية | فن وثقافة | أفاية: السينما تحتاج التجديد .. والأبوة السياسية أجهضت الإبداع

أفاية: السينما تحتاج التجديد .. والأبوة السياسية أجهضت الإبداع

أفاية: السينما تحتاج التجديد .. والأبوة السياسية أجهضت الإبداع
هسبريس- فاطمة الزهراء جبور (صور: منير محيمدات)
السبت 27 يناير 2018 - 06:45

في تقديمه لمُقاربة تحليلية لعلاقة السينما بالمواطنة، أبْرزَ المفكِّر المغربي محمد نور الدين أفاية أنّ "السينما تطرَح أكثر من تساؤل في علاقتها بالواقع، وتعد وسيلة اتصال تُخاطِبُ المُتخيل الفردي والجماعي، ولعبت دوراً مهماً في تاريخ المجتمعات، إلا أنّ هذه الأدوار تختلف حسب تجارب البلدان".

وقال أفاية، في لقاء مفتوح نظمه النادي السينمائي الحقوقي، إن "السينما ظاهرةٌ إبداعية مُركبة، وفن قاسٍ، وتشكل نوعا من أنواع الصلة مع الآخر، لأنّها تعيش نفس الصور والصراعات والخيال"، مضيفاً أن "السينما فنٌ ديمقراطي، قادِرٌ على تقديم حالات إنسانية، والتّعريف بقضايا مُختلفة".

كما تحدث أفاية، في مُداخلته، عن الصورة، إذ أوضح أن "الصورة ترتبط بالإدراك، وتلعب دوراً كبيراً في التعويض عن نقص الواقع أو الحرمان، وتظل الصورة السينمائية رمزية، للارتقاء بالوعي لدى المشاهد، باعتبارها أداة تعيدُ تشكيل ذاتية الواقع ولا تنقل الصورة الحقيقية له". وأضاف أن "المتلقي اليوم أصبح سيد صورته وسيد اختياراته للصور".

وانتقد أفاية عدم اهتمام بعض السينمائيين المغاربة بقضايا المواطنة وحقوق الإنسان في أفلامهم السينمائية، واقتصار تصوراتهم على الخيال، وقال إن "المد الإبداعي الذي عرفه المغرب خلال فترة زمنية معينة تعرض للإجهاض، وتمّ منع التفكير الإبداعي باسم الأبوة السياسية"، داعياً إلى إعادة النظر في أدْوَار السينما المغربية.

من جهة ثانية، اعتبر أفاية أنّ مقاربة موضوع السينما وحقوق الإنسان يندرج في سياق سياسي ونموذج اقتصادي وثقافي، مبرزاً أنّ "هناك تشابكا وتقاربا كبيرا بين السينما، كمجال ثقافي وإبداعي، وفعل المواطنة، الذي ظهر بشكل بارز في الدساتير المغربية".

وأوضح المفكر المغربي أن "مفهوم المواطنة مرتبط بالثقافة العصرية، ولا علاقة له بالذّاكرة التراثية"، مؤكدا أنه "لا مجال للبحث في مُستندات تاريخية عن مفهوم الحرية والمواطنة، اللذين دخلا بطريقة شبه قيصرية، ودُون إدراك رهاناتهما السياسية والثقافية"، وختم مداخلته بالقول إن "المواطنة ترتكز على مبادئ خدمة المصلحة العامة وليست مجرد شعارات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Lamya السبت 27 يناير 2018 - 07:18
الابداع في كل الصناعات و ليس في الصناعة السنمائية فحسب قتله فعلا قلة الروح الوطنية و عقلية الربح السريع و الغنى الفاحش, مما ادى الى ضعف الجودة و غلاء الاثمنة و ضعف التنافسية العالمية و ضعف اجور العمال و بالتالي ضعف القدرة الشرائية للمواطنين, اما المستثمرين الذين يستفدون الانانيون من هذه الوضعية المختلة فيستهلكون منتوجات مستوردة او يقتنون كل شيء من باريس و نيويورك... مما ادى الى ضعف الاقتصاد الوطني و الى حلقة مفرغة شيطانية, بالالمانية Teufelskreis يصعب الخروج منه, الا بارادة حقيقية و الوطنية الصادقة و حب الخير لابناء الوطن. الاقتصاد الناجح هو الذي يوفر الجودة باثمنة مناسبة و تنافسية عالمية و يساهم في رفع المستوى المعيشي و القدرة الشرائية, يعني عكس ما يحدث...للاسف الشديد. و الابداع ينطلق من الموروث لمادي و اللامادي و الطبيعي و الثقافي للبلد و لا يستورد من الخارج م ع الاستفادة والانفتاح على المستجدات العالمية و عدم الانغلاق على الذات و من تم تتكون ال شخصية المعاصرة الحداثية للفرد و المجتمع مع الحفاظ على الاصالة و الهوية المغربية.
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2 - lahcen de bni mellal السبت 27 يناير 2018 - 07:19
السينما تعبير واقعي بطريقة غير واقعية يعني لااكدب ولكن اتجمل المفرج الضعيف يعطينا سينيما واقعية سوقية بينما السينما هي تشبه الواقع وبطريقة جميلة حيث ان الصورة تعبر والصوت يعبر واللباس يعبر والكماوالجه يعبر والكل في جمالية والمنظر يعبر وو
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3 - مسلم مغربي السبت 27 يناير 2018 - 07:48
قد يكون مفهوم المواطنة حديث العهد إذا ما وضعناه في الإطار الزمني والجيولوجي لمفاهيم الأمم،وهو مرتبط أساسا بالكونية والثقافة الإنسانية الحديثة.بالأمس مع الصدر الرحب وبلا حدود للإسلام والمسلمين كان مفهوم الأمة يتصدر ويتربع عرش التعاملات بين الأفراد المعتنقين لنفس الدين.لكن مع التجزؤ وتشكيل الأقطار الصغيرة المحدودة بفعل عدة عوامل لا داعي لذكرها ظهر الانتماء للبلد أو الوطن الذي يحتضنك بشكل خاص في العالم ككل.ومن هذا المنطلق أصبح كل وطن يعتز بمواطنته ويعمل لإبراز وحدته ومقوماته وتماسكه لعد أسباب...فالسينما أو الصورة والصوت معا من شأنهما العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة بأفلام الملاحم والمنجزات والأحداث الخاصة والخصوصية لكل وطن،وما دمنا مسلمين نحيي مفهوم الأمة بسينما الدعوة ليس كوطن فقط ولكن كأمة لها رسائل جميلة شكلا ومضمونا تسعد في الدارين.وهكذا نحافظ على الهوية الكبرى التي تتضمن قدامة مجد وحداثة عهد فيها وطن له خصوصيته الحديثة ينتمي لأمة صالحة لكل عصر.
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4 - محمد بلحسن السبت 27 يناير 2018 - 08:24
فعلا, السينما تحتاج التجديد .. والأبوة السياسية أجهضت الإبداع.
فعلا, يجب إعادة النظر في أدْوَار السينما المغربية.
فعلا, هناك تشابكا وتقاربا كبيرا بين السينما و المواطنة الذي ظهر بشكل بارز في الدساتير المغربية.
فعلا, مفهوم المواطنة مرتبط بالثقافة العصرية ولا علاقة له بالذّاكرة التراثية.
فعلا, المواطنة ترتكز على مبادئ خدمة المصلحة العامة وليست مجرد شعارات.
لاحظوا معي أن مغربنا محتاج لثورة ثقافية بالموازاة مع ثورة الحكامة الجيدة التي انطلقت في يوم السبت 29 يوليو 2017 مباشرة بعد خطاب العرش.
ميدانيا, البارحة, الجمعة 26 يناير 2018, عرفت مدينة العرائش الانتخابات الجزئية لشغل مقعد تحت قبة البرلمان. النتائج النهائية أعطت تفوق حزب الحركة الشعبية على حزب العدالة و التنمية بــ 47 مقعد فقط. على صعيد دائرة العرائش القصر الكبير تفوق الحركيين كان بارزا بــ 14.790 صوت. الرجل الذي نجح "خدم مزيان مع الفلاحين و طلعوه للبرلمان”. هـنــيئا له.
نحتاج للسينما لمعالجة الصراعات السياسية و الإيديولوجية و الحد من الفوارق الاجتماعية بين سكان القرى و المدن بأسلوب فكاهتي يساهم في نشر الوعي بأهمية صناديق الانتخابات.
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