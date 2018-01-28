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الرئيسية | فن وثقافة | وزارة الجالية تبرمج جولات مسرحية لأبناء المهجر

وزارة الجالية تبرمج جولات مسرحية لأبناء المهجر

وزارة الجالية تبرمج جولات مسرحية لأبناء المهجر
هسبريس من الرباط
الأحد 28 يناير 2018 - 19:20

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن عزمها مواصلة تقوية روابط المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصل، المغرب؛ وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية الموجهة لفائدة مغاربة العالم، التي تنبني على ثلاثة محاور استراتيجية هي المحافظة على الهوية المغربية لمغاربة العالم، وحماية حقوقهم ومصالحهم، وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم.

وأوضحت الوزارة في مذكرة تأطيرية أنه "في إطار تنزيل المحور الاستراتيجي الأوّل، عملت الوزارة على بلورة عرض ثقافي يستجيب لحاجيات وانتظارات مواطنينا بالخارج، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف خصوصياتهم، كما بادرت إلى تنفيذ هذا العرض الثقافي بمشاركة العديد من الجهات الفاعلة، العمومية منها والخاصة، من خلال تنظيم عدة أنشطة، سواء داخل المغرب أو ببلدان الإقامة".

وجاء في المذكرة التأطيرية أن "الوزارة عملت على برمجة جامعات ثقافية على مدار السنة، تزامنا مع فترات العطل الأكاديمية، بشراكة مع الجامعات المغربية، لفائدة ما يفوق 500 شابة وشاب مغربي مقيم بالخارج"، مشيرة إلى أنه "بالإضافة إلى الجامعات الثقافية التي تستهدف الفئات الشابة المتراوحة أعمارها ما بين 18 و25 سنة، وبغية التجاوب مع حاجيات وتطلعات عموم مغاربة العالم، تنظم الوزارة، سنويا بالمغرب، وبشراكة مع النسيج الجمعوي المغربي بالخارج، مجموعة أنشطة كالمقامات الثقافية، والمخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجالية المغربية بالخارج".

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، "وعلى مستوى دول الاستقبال، وفضلا عن إحداث المراكز الثقافية المغربية بالخارج (دار المغرب)، ودعم أنشطة الجمعيات المغربية بالخارج العاملة في المجال الثقافي، تعمل الوزارة على تنظيم جولات مسرحية بشراكة مع الفرق المسرحية المغربية لفائدة مغاربة العالم"، مشيرة إلى أنها "أبرمت اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 40 فرقة مسرحية مغربية، من أجل تنظيم جولات مسرحية لفائدة مغاربة العالم، حيث سيتم تقديم 180 عرضا مسرحيا من قبل الفنانين المغاربة الموهوبين الذين طبعوا المشهد المسرحي الوطني، وهذا لتلبية رغبات جمهور متعطش باستمرار لكل ما هو مغربي".

وجاء في المذكرة التأطيرية أنه "على مدار السنة، سيتم إثراء العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم، المقيمين بكل من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، بعروض مسرحية مغربية متنوعة تحتفي بجل التعابير المسرحية، من كوميديا، وتراجيديا، ... والمقدمة بمختلف اللغات واللهجات المغربية، لفائدة جميع الفئات المجتمعية، الكبار والأطفال، وتروم الاستجابة لمتطلبات وتطلعات الجالية المغربية التي تتميز بتعددها وتنوعها الثقافي".

وتعتزم الوزارة مستقبلا، بناء على المذكرة ذاتها، "برمجة جولات مسرحية ببلدان أخرى، وخاصة بأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وكذا الانفتاح على التعابير الفنية الأخرى، كما سيتم الاحتفال رسميا بانطلاق هذا البرنامج خلال لقاء سيترأسه السيد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يوم الأربعاء المقبل بالمركز الدولي للندوات محمد السادس بالصخيرات"، كما جاء في نص المذكرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مهاجر يكره المنافقين الأحد 28 يناير 2018 - 19:37
ابناء الجالية يريدون الشفافية والديموقراطية و سجن البرلمانيين والوزراء اللصوص حشى النزهاء الاقلية اما المسرح فحكومتكمىكلها مسرح و تهريج مند الاستقلال
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10
2 - Adil الأحد 28 يناير 2018 - 19:45
الجالية لا تريد بجولات مسرحية بل بإسترجاع جتث الموتى إلى المغرب بالمجان و تسهيل في الحصول على الوثائق الإدارية بسهولة
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13
3 - نضال الأحد 28 يناير 2018 - 19:45
ابناءنا يشاهدون افلاما ومسرحيات في بلدانهم الاوروبية والامريكية الشمالية لذلك اتمنى ان يتم تخصيص هاته الاشياء لمغاربة المغرب في البوادي والجبال
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4 - عبده الأحد 28 يناير 2018 - 19:48
لاحول ولا قوة إلا بالله...المغاربة في الخارج مبرعين مع راسوم...ليسوا محتاجين إلى هذه المهرجنات...لوكل لعصا هم المغاربة في الداخل...
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9
5 - الحسين من امريكا الأحد 28 يناير 2018 - 19:50
هذه جديدة ثانيي اهذا ما يحتاجه المهاجرون المسرح والموسيقى وموازين ؟
الجالية المغربية ياوزارة الجالية تحتاج الى من يساعدها على فتح مدارس لتعليم ابناىها اللغة العربية والتربية الاسلامية والحفاظ على هويتها الاسلامية والوطنية. حتى لا تدوب في المجتمعات الغربية.
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15
6 - حسيمي من هولندا الأحد 28 يناير 2018 - 20:26
أبناء المهجر يريدون إطلاق سراح مختطفيهم و تلبية مطالب حراك الريف جملة و تفصيلا. أبناء المهجر يريدون رفع الظلم عن أهاليهم في الداخل و رفع كل أشكال العسكرة عن مدنهم و قراهم. أبناء المهجر يقولون لكم كفى.. كفى.. كفى من استحمارنا و استبغالنا و استقرادنا. نحن نتطلع إلى بناء وطن تتعايش فيه كل طوائف الشعب و فيه تقتسم كل ثروات البلاد بالتساوي و حيث لا تهرب هذه الثروات إلى الخارج. مسرحياتكم هزيلة للغاية و تكون ربما فوق الشبعة، أما و أن شبابنا مختطفون و موزعون على سجون الوطن فنحن غير راضين لا بكم و لا بمسرحياتكم..
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6
7 - harrokki الأحد 28 يناير 2018 - 20:27
Des centaines de milliers de marocains sans domiciles fixes dans le monde des femmes marocaines maltraitées chez les indiens de la péninsule d'Arabie, des marocains que les européens enterrent dans des sacs de poubelles parce qu'ils n'ont pas de familles pour emmener leurs dépouilles au pays .......et ce ministre organise des pièces de théâtres et chiakhes !!! A n'importe quelle occasion on trouve chiakhes on sait que ça fait partie de la culture de 70% de marocains analphabètes mais tout de même !!!!
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