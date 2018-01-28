وزارة الجالية تبرمج جولات مسرحية لأبناء المهجر

هسبريس من الرباط

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن عزمها مواصلة تقوية روابط المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصل، المغرب؛ وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية الموجهة لفائدة مغاربة العالم، التي تنبني على ثلاثة محاور استراتيجية هي المحافظة على الهوية المغربية لمغاربة العالم، وحماية حقوقهم ومصالحهم، وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم.

وأوضحت الوزارة في مذكرة تأطيرية أنه "في إطار تنزيل المحور الاستراتيجي الأوّل، عملت الوزارة على بلورة عرض ثقافي يستجيب لحاجيات وانتظارات مواطنينا بالخارج، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف خصوصياتهم، كما بادرت إلى تنفيذ هذا العرض الثقافي بمشاركة العديد من الجهات الفاعلة، العمومية منها والخاصة، من خلال تنظيم عدة أنشطة، سواء داخل المغرب أو ببلدان الإقامة".

وجاء في المذكرة التأطيرية أن "الوزارة عملت على برمجة جامعات ثقافية على مدار السنة، تزامنا مع فترات العطل الأكاديمية، بشراكة مع الجامعات المغربية، لفائدة ما يفوق 500 شابة وشاب مغربي مقيم بالخارج"، مشيرة إلى أنه "بالإضافة إلى الجامعات الثقافية التي تستهدف الفئات الشابة المتراوحة أعمارها ما بين 18 و25 سنة، وبغية التجاوب مع حاجيات وتطلعات عموم مغاربة العالم، تنظم الوزارة، سنويا بالمغرب، وبشراكة مع النسيج الجمعوي المغربي بالخارج، مجموعة أنشطة كالمقامات الثقافية، والمخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجالية المغربية بالخارج".

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، "وعلى مستوى دول الاستقبال، وفضلا عن إحداث المراكز الثقافية المغربية بالخارج (دار المغرب)، ودعم أنشطة الجمعيات المغربية بالخارج العاملة في المجال الثقافي، تعمل الوزارة على تنظيم جولات مسرحية بشراكة مع الفرق المسرحية المغربية لفائدة مغاربة العالم"، مشيرة إلى أنها "أبرمت اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 40 فرقة مسرحية مغربية، من أجل تنظيم جولات مسرحية لفائدة مغاربة العالم، حيث سيتم تقديم 180 عرضا مسرحيا من قبل الفنانين المغاربة الموهوبين الذين طبعوا المشهد المسرحي الوطني، وهذا لتلبية رغبات جمهور متعطش باستمرار لكل ما هو مغربي".

وجاء في المذكرة التأطيرية أنه "على مدار السنة، سيتم إثراء العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم، المقيمين بكل من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، بعروض مسرحية مغربية متنوعة تحتفي بجل التعابير المسرحية، من كوميديا، وتراجيديا، ... والمقدمة بمختلف اللغات واللهجات المغربية، لفائدة جميع الفئات المجتمعية، الكبار والأطفال، وتروم الاستجابة لمتطلبات وتطلعات الجالية المغربية التي تتميز بتعددها وتنوعها الثقافي".

وتعتزم الوزارة مستقبلا، بناء على المذكرة ذاتها، "برمجة جولات مسرحية ببلدان أخرى، وخاصة بأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وكذا الانفتاح على التعابير الفنية الأخرى، كما سيتم الاحتفال رسميا بانطلاق هذا البرنامج خلال لقاء سيترأسه السيد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يوم الأربعاء المقبل بالمركز الدولي للندوات محمد السادس بالصخيرات"، كما جاء في نص المذكرة.