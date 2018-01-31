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الرئيسية | فن وثقافة | مصطفى غلمان يفك لبس العلاقة بين الشعر والإعلام

مصطفى غلمان يفك لبس العلاقة بين الشعر والإعلام

مصطفى غلمان يفك لبس العلاقة بين الشعر والإعلام
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يناير 2018 - 09:20

يستضيف الشاعر ياسين عدنان في برنامجه الثقافي "مشارف" لهذا الأسبوع الشاعر والإعلامي مصطفى غلمان، في حلقة تمزج بين ما هو شعريّ وإعلامي.

ويضع مقدم البرنامج على ضيفه أسئلة كثيرة لفك اللبس والعلاقة، خصوصا من جانب اللغة، بين الشعر والإعلام في تجربة غلمان، فكيف يبني الشاعر لغته؟ هل يكتب من أجل القارئ لكي يفهمه هذا الأخير ويستوعب مقاصده؟ أم يتعمّد إخفاء أسرار قصيدته متوخِّيا الغموض؟ وماذا حينما يجد هذا الشاعر نفسه أمام الميكروفون: إذاعيًّا عليه التواصل مع جمهور واسع من المستمعين؟ هنا تصير الحاجة ماسةً إلى لغة أخرى؟ لغة ثالثة ربما؟

هي أسئلة وغيرها سيضعها عدنان على ضيفه في حلقة "مشارف"، اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة العاشرة والربع ليل،ا على شاشة "الأولى".

حري بالذكر أن مصطفى غلمان هو شاعر كانت له مساهمتُه في الفورة التي عرفها الشعر المغربي مع بداية التسعينيات، خصوصا مع "منتدى الديوان" الذي أسسه سنة 1992 رفقة الشاعرين أحمد بلحاج آيت وارهام ونجاة الزباير، قبل أن يتألق باعتباره إعلاميا وإذاعيا اشتهر في السنوات الأخيرة ببرامجه القريبة من وجدان المواطن البسيط، الملتصقة بهمومه.

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