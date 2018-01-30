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كُتّاب وآراء
الساحة الفنية الوطنية تخسر وجود شيكر والمزكلدي
بعد صراع طويل مع المرض، فقدت الساحة الفنية المغربية، اليوم الثلاثاء، الممثلة المغربية القديرة فاطمة شيكر (الصورة)، التي تعتبر من أقدم الممثلات المغربيات.
وأكد مجموعة من الفنانين المغاربة خبر وفاة فاطمة شيكر، وكان الفنان ياسين أحجام أول من أعلن الخبر على صفحته الخاصة بـ"فيسبوك"، لينضاف إليه عدد من الممثلين، من بينهم الشابة وسيلة صبحي التي أعلنت النبأ بحزن كبير على حسابها بـ"الانستغرام"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك الفنانة فاطمة الشيكر ماميي. كانت من ألطف وأطيب خلق الله، فلترقد روحك بسلام".
وشاركت الراحلة في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، من قبيل السلسلة التاريخية الفرنسية "جزائر الأوهام" في ثلاث حلقات، من إخراج فرانسوا لوسياني سنة 2001، ومسلس "المرسى والبحار" للمخرج المصري أحمد صقر، ومسلسل "مقطوع من شجرة" لعبد الحي العراقي، وسلسلة "عبد الرؤوف والأنترنيت"، وسلسلة "حديدان" للمخرجة فاطمة بوبكدي، وغيرها من الأفلام والمسلسلات التي تركت بصمة في الساحة الفنية الوطنية.
وتعتبر فاطمة من أقدم الممثلات المغربيات، بدأت مشوارها الفني من المسرح البلدي سنة 1964 مع رائد المسرح الطيب الصديقي، رفقة باقة من الممثلين الكبار من قبيل حمادي عمور وعبد العظيم الشناوي، إلى جانب اشتغالها مع فرق مسرحية أخرى كفرقة البدوي، وفرقة عبد العظيم الشناوي الأولى، بالإضافة إلى ممارستها مهنة الصحافة في عدد من المنابر الوطنية.
وفي اليوم نفسه، فقدت الساحة الفنية المغربيةهرما من أهرام الأغنية المغربية، الفنان محمد المزكلدي الذي توفي بالمستشفى العسكري بالرباط بعد معاناة طويلة مع المرض.
ونعى أصدقاؤه وعائلته وفاة الفنان المزكلدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين أن مراسيم الجنازة والدفن ستجرى بمدينة فاس مسقط رأسه.
ويعد الراحل من الرواد الأوائل للأغنية المغربية، بدأ مساره الفني في الخمسينات من القرن الماضي، وهو أحد الأسماء التي أسست صرح الأغنية المغربية، وساهم في تأسيس وتطوير العديد من الأجواق، وكان من بين الفنانين الأوائل الذين أذيعت أغانيهم من القاهرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اللهم ارحمهما واغفر لهما انك عفو رحيم.
أعرف الراحل المزكلدي عن قرب و نعم الرجل الطيب
حزين جدا لما لم أجد صورته !!! أرجو من هسبريس العتيدة أن تتدارك و تنشر تعزية خاصة به و بألبوماته بمصر و المغرب و سيرة مفصلة عن حياته الوطنية و تضحياته..رحم الله الجميع و ألحقنا بهم تائبين طائعين لله رب العالمين