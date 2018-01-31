الفقراء يعيدون "مسرح الزهور" إلى اعتلاء الركح

هسبريس- فاطمة الزهراء جبور

بعد غياب عن السّاحة الفنية، استطاعت مسرحية "علاش لا" أنْ تُعيد رُواد المسرح المغربي إلى الرّكح، إذ عانق كل من الممثلين عبد الإله عاجل ونعيمة إلياس ونجوم زهرة، ومحمد العنقاوي ومحمد مهيول، الجمهور في أول عرض للعمل المسرحي بالعاصمة الرباط.

"علاش لا"، التي اقتبسها الكاتب إبراهيم الهنائي، وأخرجها الممثل والمُخرج المَسرحي عبد الإله عاجل، تُسلط الضوء على ظاهرة الانتحار في قالب كوميدي اجتماعي من خلال شخصية "اشعيبة"؛ الرجل العاطل عن العمل الذي يعيش في منزل مع زوجته وحماته، التي لا تدخر جهداً في التلميح له بأنه يعيش عالة على امرأتين.

في إحدى الليالي، وعندما لم يجد "اشعيبة" سبيلاً إلى النوم من فرط الجوع، أيقظ زوجته ليسألها إن كان قد تبقى من وجبة الغذاء شيء في المطبخ، لينشب شجار بينهما، دفعه إلى الخروج.

تتوالى الأحداث بشكل مُتسارع، وتعتقد الزوجة أنّ "اشعيبة" خرج لينتحر في زمن كثرت فيه الانتحارات تحت ضغط العيش وإغراءات جماعات المتطرفين، لكن عند العثور عليه في المطبخ وجداه واقفاً يخفي شيئاً وراء ظهره؛ وهنا تحاول المرأتان إقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار.

من هنا تستعرض المسرحية التي قدّمتها فرقة مسرح الزهور والمسرح الوطني محمد الخامس، نماذج لهيئات انتهازية تستفيد من هذا الانتحار، مع ظهور زعيم حزبي يُجسده الممثل عبد الإله عاجل، يُحاول استغلال الانتحار من أجل أغراض سياسية باسم النضال.

ويُشرح العمل المسرحي، حسب مُخرجه عبد الإله عاجل، ظاهرة الانتحار المُتفشية في العالم، واستغلال ضعف بعض الأشخاص في مواقف سياسية ودينية؛ في حين تخلف الظاهرة ضحايا أبرياء يقدمون على تفجير أنفسهم تحت لواء الإرهاب وباستغلال الدين، واستغلال غطاء النضال والمبادئ من طرف أحزاب سياسية.

وتابع المخرج المسرحي بأنّ "المغرب غير مستثنى من هذه الأحداث"، مُشيراً إلى أحداث 16 ماي التي عاشها المغاربة، "إذ قام شباب أبرياء، ينتمون إلى أحياء صفيحية، بعد "غسل أدمغتهم"، بتنفيذ مخطط إرهابي لأغراض سياسية ودينية".