"النيگرو"يصور معاناة الصيادين مع الدلفين الأسود

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

في قالب درامي تشويقي استحضر ثنائيات الخير والشّر، الحب والكراهية، الصدق والكذب، يُصور مسلسل "النيگرو" حياة الصيادين بمدينة الحسيمة، وصراعهم مع النّيگرو بصنفيه البحري والبري.

يعيشُ ميناء الحسيمة حركة دؤوبة وعلاقات اجتماعية وإنسانية جعلت منه فضاء فريداً ومسرحاً لأحداث ووقائع مشوقة تُغري بالمُشاهدة، وتصوير تقاليد وأعراف تنظيم العلاقات بين الصيادين، يسهر على حمايتها رئيس جمعية الصيادين "علال"، في الوقت الذي يعمل فيه "عيسى" على تدْميرها؛ إذْ سيتمردُ على تلك الأعراف والقوانين ليس فقط باستعمال أدوات ممنوعة في الصيد (شباك ممنوعة)، بل باستخدام مركبيه في تهريب المخدرات، مما يجعله في صدام دائم مع الصيادين.

تتواصل أحداث المُسلسل الريفي، الذي كتب نصه السيناريست محمد بوزكو، وأخرجه هو وخالد معذور، ويتطور معها الصدام أكثر حين تتعرض شباك الصيّادين لتمزيق ممنهج ومتوال، ويتهمون "عيسى" بكونه يفعل ذلك للقضاء عليهم والاستحواذ على الميناء والزيادة في ثروته المالية الضخمة على حساب البحارة البسطاء الذين يتعرضون للإفلاس؛ ما يدفعهم إلى التفكير في الهجرة.

على هامش ذلك، تظهر قصص فرعية لا تقل أهمية عن حياة الصيادين؛ إذ ستفقد "ليلى" خطيبها إسماعيل يوم زفافهما، وستمضي جزء من حياتها في مساعدة الآخرين، إلى أن تلتقي مع "المتوكل" الذي سيأتي من الرباط إلى الحسيمة من أجل إخراج فيلم وثائقي عن الهجرة السرية، لتتغير حياة الاثنين، ويقرر "المتوكل" الاشتغال على موضوع "الدلفين الأسود" بدل الهجرة السرية.

وعن دواعي تصوير معاناة الصيادين بمدينة الحسيمة مع حوت "الدّلفين الأسود"، يقول طاقم الفيلم في ورقة تقنية: "هذه الظاهرة أصبحت الشغل الشاغل للصيادين والمسؤولين عن القطاع وكذا الساكنة؛ إذ إن التجارب أثبتت أن الأعمال الفنية الخيالية الناجحة هي تلك التي تكون مرتبطة بالواقع في حينه، وكسب رِهان العدالة المجالية إعلاميا بالانفتاح على فضاءات ومناطق تحمل معها بانوراما بصرية خلابة وجديدة تتميز بها مدينة الحسيمة (شواطئ، نمط العيش، جبال، لون ضوئها الأزرق)، وهو الأمر الذي قد يساهم في خلق ديناميكية سياحية نحو هذه المنطقة".

وأبرزت الوثيقة أنّ المسلسل يُلامِس المشاكل الاجتماعية التي تخُص فئة مُعينة، غالباً ما تكون منسية، وخلق نوع من الحميمية بين المُشاهد والتلفزة بناء على رؤية إخراجية تأخذ بعين الاعتبار المواقف الإنسانية الراقية التي يحركها التفاعل العاطفي والإنساني، خاصة لدى ساكنة الريف، من قبيل الغناء (اِزران)، إعداد السردين (الشواء)، إعداد الشاي فوق القارب وسط البحر... الخ، بأسلوب تغلب عليه النظرة التفاؤلية بالحياة وبالمستقبل.