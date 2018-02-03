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كُتّاب وآراء
سعيدة فكري: الفقر لا يقتل المغربي .. والتعليم زاوية تقدم المجتمع
بعد البوح عن جزء من طفولتها في أغنية "منصورة"، عادت الفنانة سعيدة فكري لتلامس من جديد قضايا وهموم الوطن في أغنية "أنا الحرة"، ونادت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
الأغنية، التي كتبتها ولحنّتها سعيدة، تحمل مجموعة من المطالب الاجتماعية البسيطة كالصحة والتعليم التي يجب أن توفر لكل مواطن من أجل النهوض بالمجتمعات وتقدم البلدان.
في المقابل، فإن "المواطن بدوره له واجبات ومسؤوليات إزاء الوطن"، تضيف فكري في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وخصّصت فكري جزءا مهما من أغنيتها للحديث عن التعليم، وعلّقت على ذلك "التعليم هو البنية التحتية لأي مجتمع سليم، الفقر لم يكن يوما سببا وراء عدد من الظواهر الاجتماعية التي أصبحنا نعيشها اليوم، عشنا الفقر لكن تربينا على الحوار واحترام الآخر، والتواصل الإنساني والغيرة على المدرسة.. أما اليوم، فدمرنا الجهل والكذب في مواقع التواصل الاجتماعي التي تجعل الشباب يعيشون حياة مزيفة".
وتعليقا عن النقاش الذي يعرفه المغرب حول "إلغاء مجانية التعليم"، قالت سعيدة: "لا أعرف كيف سيتم تطبيق هذا القرار؟ وما مصير أطفال الجبال والطبقة التي ستحرم من التعليم؟"، داعية إلى ضرورة تحقيق العدالة في الحصول على التعليم المجاني لكل أبناء المغرب.
وعن ارتباطها بالقضايا الاجتماعية في إصدارتها الغنائية، تبرز فنانة الشعب أن "معظم القضايا الإنسانية التي عالجتها في الأغاني التي قدمتها تشبهني، وتنطلق من تجربتي الخاصة والفردية، وتسليط الضوء على قضايا إنسانية، تعيش التهميش والتجاهل الاجتماعي والقانوني، وتسلط الضوء على فئة من هذا المجتمع".
وتابعت: "كبرنا في الفقر وتجاوزناه، لكن رسالتي لشباب اليوم، الوطن لا يمكن أن يمنح كل شيء، المواطن له واجبات وحقوق اتجاه نفسه وبلده".
وأصدرت صاحبة "جبال الريف" أغنيتها الجديدة بعد مرور ستة أشهر على صدور أغنيتها "منصورة"، التي لامست فيها قضية خادمات البيوت بأسلوب جمع بين جمال الإيقاع والموسيقى وبين الكلمة العذبة والرسالة الإنسانية والاجتماعية.
من جهة ثانية، كشفت فكري أنّها تستعد لطرح أغنية في الأيام المقبلة، تعالج ظاهرة تعاطي الشباب للمخدرات التي أضحت تتسبب في قتل الابن لوالدته أو اغتصاب أخته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
انت سيدة العرب والعروبة اضع فوق رأسك البلوري هدا التاج
حقا انت شخص فوق الوصف
برائة وشموخ وتفوق فكري وادبي وسياسي واخلاقي
لك مني الف شكر وتحية
هل ناهبوا المال العام يستمعون الى هذه الاغاني
je demande au responsables de bien saisir ce vrai message. la dimension développement du notre pays c'est l'éducation et amener le travail avec sincérité . Merci Saida pour ce message Noble sincère qui habite toute personne humble. Chapeau pour les sincères Marocains
Appel à d'autres artistes / joueurs ...de sortir avec des travaux comme celui de Saida.
Je m'adresse Premièrement à Monsieur Al FAD . STP Mr AL FAD un travail similaire sur l education , Tcharmil drogues vous allez sauver beaucoup de nos jeunes
وهو بهذا القول رحمة الله عليه يعلم أنه يؤدي بالبشر إلى الأقدام وفعل أشياء لا يتسطيع إبليس والشيطان على فعلها من أجل محاربة ما يسمى بالفقر .
وفي الاخير يأتي فنان أو فنانة وتقول لنا الفقر لا يقتل بالعكس الفقر يقتل الضمير الإنساني يقتل الوطنية يقتل حتى الجسد ويجعله هيكلا عظميا خاليا من اللحم والشحم والدم .
ويقتل العقل الذي نفكر فيه ويجعلنا نستغني عن مطالبنا في العيش الكريم والعدالة ويجعلنا نفكر فقط في طرف الخبز ولا تهمنا العدالة وأشياء من هذا القبيل.
لتعلموا أن الفقر اتخذته بعض الدول الديكتاتورية من أحد الاستراتيجيات الأساسية للسيطرة على شعوبها.
لذا فإن الفقر يعتبر العدو الأول للإنسان في وقتنا الحاضر قبل كل شيء.
والسلام .