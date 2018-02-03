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الرئيسية | فن وثقافة | سعيدة فكري: الفقر لا يقتل المغربي .. والتعليم زاوية تقدم المجتمع

سعيدة فكري: الفقر لا يقتل المغربي .. والتعليم زاوية تقدم المجتمع

سعيدة فكري: الفقر لا يقتل المغربي .. والتعليم زاوية تقدم المجتمع
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
السبت 03 فبراير 2018 - 09:00

بعد البوح عن جزء من طفولتها في أغنية "منصورة"، عادت الفنانة سعيدة فكري لتلامس من جديد قضايا وهموم الوطن في أغنية "أنا الحرة"، ونادت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

الأغنية، التي كتبتها ولحنّتها سعيدة، تحمل مجموعة من المطالب الاجتماعية البسيطة كالصحة والتعليم التي يجب أن توفر لكل مواطن من أجل النهوض بالمجتمعات وتقدم البلدان.

في المقابل، فإن "المواطن بدوره له واجبات ومسؤوليات إزاء الوطن"، تضيف فكري في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وخصّصت فكري جزءا مهما من أغنيتها للحديث عن التعليم، وعلّقت على ذلك "التعليم هو البنية التحتية لأي مجتمع سليم، الفقر لم يكن يوما سببا وراء عدد من الظواهر الاجتماعية التي أصبحنا نعيشها اليوم، عشنا الفقر لكن تربينا على الحوار واحترام الآخر، والتواصل الإنساني والغيرة على المدرسة.. أما اليوم، فدمرنا الجهل والكذب في مواقع التواصل الاجتماعي التي تجعل الشباب يعيشون حياة مزيفة".

وتعليقا عن النقاش الذي يعرفه المغرب حول "إلغاء مجانية التعليم"، قالت سعيدة: "لا أعرف كيف سيتم تطبيق هذا القرار؟ وما مصير أطفال الجبال والطبقة التي ستحرم من التعليم؟"، داعية إلى ضرورة تحقيق العدالة في الحصول على التعليم المجاني لكل أبناء المغرب.

وعن ارتباطها بالقضايا الاجتماعية في إصدارتها الغنائية، تبرز فنانة الشعب أن "معظم القضايا الإنسانية التي عالجتها في الأغاني التي قدمتها تشبهني، وتنطلق من تجربتي الخاصة والفردية، وتسليط الضوء على قضايا إنسانية، تعيش التهميش والتجاهل الاجتماعي والقانوني، وتسلط الضوء على فئة من هذا المجتمع".

وتابعت: "كبرنا في الفقر وتجاوزناه، لكن رسالتي لشباب اليوم، الوطن لا يمكن أن يمنح كل شيء، المواطن له واجبات وحقوق اتجاه نفسه وبلده".

وأصدرت صاحبة "جبال الريف" أغنيتها الجديدة بعد مرور ستة أشهر على صدور أغنيتها "منصورة"، التي لامست فيها قضية خادمات البيوت بأسلوب جمع بين جمال الإيقاع والموسيقى وبين الكلمة العذبة والرسالة الإنسانية والاجتماعية.

من جهة ثانية، كشفت فكري أنّها تستعد لطرح أغنية في الأيام المقبلة، تعالج ظاهرة تعاطي الشباب للمخدرات التي أضحت تتسبب في قتل الابن لوالدته أو اغتصاب أخته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - oujdi السبت 03 فبراير 2018 - 09:09
احبك و احترمك اختي سعيدة و معجب بشخصيتك
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-12
2 - tarik bennasria السبت 03 فبراير 2018 - 09:18
سعيدة فكري
انت سيدة العرب والعروبة اضع فوق رأسك البلوري هدا التاج
حقا انت شخص فوق الوصف
برائة وشموخ وتفوق فكري وادبي وسياسي واخلاقي
لك مني الف شكر وتحية
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-13
3 - تحديد النسل السبت 03 فبراير 2018 - 09:29
أقول للمسؤولين يجب على الكل ان يساهم في توعية الناس على تحديد النسل حتى نتمكن من ضبط أمور الإصلاح لأننا مهما جلبتم الاستثمارات فإنها لا تكفي لأننا نحن ننجب أضعاف مضاعفة من البشر لدا يجب تحديد النسل الى طفل واحد وأعطي مثال واحد الاسرة اللتي تتكون من تلات أفراد اب أم ابن ليست ك الاسرة من خمسة أو ستة أفراد
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-14
4 - Ossama السبت 03 فبراير 2018 - 09:34
حاجة المجتمع للفن الراقي كحاجته للعلم النافع بمختلف مشاربه وان يرفع شأن فنانو الحضيض وعلماء المراحيض في قنوات الانحلال الوطنية بشكل دوري من برنامج لاخر فهدا هو عين العبث ويساءل في العمق دور الدولة في فلفستها الثقافية والفنية هل تريد البناء والنهضة لهدا البلد ام تريد له الخراب والدمار...
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9
5 - اسماء اسماء السبت 03 فبراير 2018 - 09:42
بعيدا عن الموضوع فقط سماع اسم سعيدة فكري اصبح اجمل نوسطالجي بالنسبة لي... اشاركها الراي عندما قالت كنا نحترم الاخر فهدا صحيح الان لايوجد احترام الا من رحم ربي
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6
6 - Mouatene السبت 03 فبراير 2018 - 09:54
اغنية جميلة وفيها البرائة لكن مع الاسف ستبقى مجرد اغنية بعيدة جدا عن الواقع .
هل ناهبوا المال العام يستمعون الى هذه الاغاني
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5
7 - tarik السبت 03 فبراير 2018 - 09:59
Saida fikri okht fanana tres propre je aime beaucoup ces chanson bi kolli saraha ahsane fananaf le Maroc . Lah ywafkak ya okhti
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-5
8 - راي السبت 03 فبراير 2018 - 10:05
الفنان من يستطيع أن يترجم هموم مجتمعه إلى كل انواع الإبداع. وسعيدة فكري فنانة ملتزمة منذ بداياتها الاولى دائما تستطيع نقل الصورة بطريقة موسيقية و غنائية محبوكة وتلامس الكل.مزيدا من التوفيق والشكر موصول لكل من شارك في الفيديو كليب.
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0
9 - Moha السبت 03 فبراير 2018 - 10:14
Dear all,
je demande au responsables de bien saisir ce vrai message. la dimension développement du notre pays c'est l'éducation et amener le travail avec sincérité . Merci Saida pour ce message Noble sincère qui habite toute personne humble. Chapeau pour les sincères Marocains
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-3
10 - ريف إي نو السبت 03 فبراير 2018 - 10:18
لك مني كل الإحترام و التقدير يا فنانة الشعب المنسي
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-2
11 - Said السبت 03 فبراير 2018 - 10:28
البطالة هو أكبر مشكل في المغرب،والفقر والجريمة سببها البطالة.أما التعليم الحمد الله كلنا تعلمنا،هناك العديد من الطلبة عاطلين.المغرب يقول أن نسبة البطالة 10 في المائة،وأنا أرى العكس 90 في المائة عاطل،لأنك تجد أن كل أسرة في المغرب تتكون من 10 أفراد يشتغل واحد منهم أو لا أحد يعيشون من معانات الجالية أو من المحسنين.هل المغرب يطبق نسبة البطالة على الناس الذين يعيشون من التهريب وناس مأجورين في البناء والفلاحة وناس الفراشة وعمال في المقاهي والمكانيك أم لا يحصاهم؟
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6
12 - Moha السبت 03 فبراير 2018 - 10:39
C'est ce genre d'artiste il faut inviter à Mawazine et aux plateau TV pour faire passer des vrai messages à la population. Lala Saida Je vous propose de créer une fenêtre web ( comme observatoire = MARSAD) pour poster vos humbles messages ( vos travaux sont des vrai vecteurs directeurs pour notre société ).
Appel à d'autres artistes / joueurs ...de sortir avec des travaux comme celui de Saida.
Je m'adresse Premièrement à Monsieur Al FAD . STP Mr AL FAD un travail similaire sur l education , Tcharmil drogues vous allez sauver beaucoup de nos jeunes
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-3
13 - عمار السبت 03 فبراير 2018 - 10:41
لقد صدق من قال.لو كان الفقر رجلا لقتلته.
وهو بهذا القول رحمة الله عليه يعلم أنه يؤدي بالبشر إلى الأقدام وفعل أشياء لا يتسطيع إبليس والشيطان على فعلها من أجل محاربة ما يسمى بالفقر .
وفي الاخير يأتي فنان أو فنانة وتقول لنا الفقر لا يقتل بالعكس الفقر يقتل الضمير الإنساني يقتل الوطنية يقتل حتى الجسد ويجعله هيكلا عظميا خاليا من اللحم والشحم والدم .
ويقتل العقل الذي نفكر فيه ويجعلنا نستغني عن مطالبنا في العيش الكريم والعدالة ويجعلنا نفكر فقط في طرف الخبز ولا تهمنا العدالة وأشياء من هذا القبيل.
لتعلموا أن الفقر اتخذته بعض الدول الديكتاتورية من أحد الاستراتيجيات الأساسية للسيطرة على شعوبها.
لذا فإن الفقر يعتبر العدو الأول للإنسان في وقتنا الحاضر قبل كل شيء.
والسلام .
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7
14 - جبال الريف السبت 03 فبراير 2018 - 10:45
تحية إلى الأخت سعيدة فكري وأقول لها أنت تستحقين منصب وزاري ..
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-7
15 - bilal السبت 03 فبراير 2018 - 10:58
أحسنت يا فاطمة، لن تزيدك كلماتك الا رقيا و احتراما
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-3
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