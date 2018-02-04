مجدول يقارب مسارات التعايش مع السيدا بالمغرب

هسبريس من الرباط

أصدر الأستاذ الباحث بوشعيب مجدول كتابا بعنوان "المرض والأيديولوجيا، الشباب ومسارات التعايش مع السيدا بالمغرب"، يشير من خلاله إلى أن "العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المهتمين بموضوع الصحة والمرض، يذهبون إلى أن موضوع السيدا يعد من المواضيع ذات الحساسية المفرطة".

وجاء في نبذة عن الكتاب أن "الحساسية تجاه السيدا تجد تفسيرها في الأبعاد التي يسائلها الاشتغال على مثل هذا الموضوع، والسيدا كموضوع للبحث لا ينفك عن استحضار الأبعاد الأخلاقية والدينية، نظرا لارتباط المرض بالممارسة الجنسية المنحرفة المحرمة دينيا ومجتمعيا، ولا ينفك عن استحضار الأبعاد السياسية حينما يضع السياسات العمومية والبرامج التي تشرف عليها المؤسسات المعنية على المحك، ولا ينفك عن طرح السؤال حول الانعكاسات الاقتصادية على مستوى الميزانية العمومية، أو على الانعكاسات الاجتماعية على الفئات المعنية".

كما تكمن حساسية الموضوع، حسب ما جاء في كتاب بوشعيب مجدول، "في اختياره التعامل مع فئة اجتماعية خفية، ويراد لها أن تبقى كذلك، فئة اجتماعية لا تعيش فقط في مواجهة الأبعاد الصحية للمرض، وإنما تفاوض اجتماعيا، مع قيم المجتمع ومعاييره، من أجل البقاء. وقد تكون هذه الفئة الاجتماعية نموذجا من فئات اجتماعية أخرى تقاوم في صمت وتدبر تعايشها مع الأمراض المزمنة في غياب أو ضعف الدعم الاجتماعي والمؤسساتي".

ويُعتبر بوشعيب مجدول أستاذا باحثا في علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر أكادير، ومهتما بسوسيولوجيا وأنثروبولوجيا الصحة والمرض، إذ نشر بعض الدراسات والمقالات في موضوع الجنسانية والمرض، والإعاقة والبناء الاجتماعي لظاهرة المرض.