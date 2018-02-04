المكتبة الوطنية تتسلم خزانة الراحل "الطنجاوي"

هسبريس من الرباط

تسلمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية خزانة الشاعر والكاتب الصحافي الراحل محمد بنيحيى "الطنجاوي"، التي تتألف من 1128 مطبوعا، في موعد عرف توقيع عقد الهبة، بحضور زوجة وأبناء الراحل وأفراد من أسرته، وعدد من مسؤولي وأطر المكتبة الوطنية.

وبعد استعراض محطات وملامح من سيرة الأديب والصحافي الراحل، ودوره المتميز وإسهامه المتواصل في الحياة الثقافية والساحة الإعلامية بالمغرب، جرى الاتفاق على تسليم الخزانة التي تغطي مجالات معرفية متنوعة، وخاصة في ميادين الآداب والتاريخ والحضارة والعلوم الإنسانية، والقانون والعلوم السياسية، والمعرفة الدينية، والموسوعات العلمية.

وتم بالمناسبة توقيع عقد الهبة من طرف قيس بنيحيى، ممثلا لورثة محمد بنيحيى "الطنجاوي"، وعبد الإله التهاني، المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ممثلا لهذه الأخيرة، والتي ستتعهد بمقتضى عقد الهبة بضمان صيانة "مجموعة محمد بنيحيى الطنجاوي"، ومعالجتها ببليوغرافيا، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان استفادة الباحثين والطلبة من محتوياتها.

كما تعهدت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية برقمنة الرصيد الوثائقي لهذه المجموعة المتبرع بها، طبقا للمعايير التوثيقية المعتمدة من طرفها، والتي تؤكد من خلالها المؤسسة أنها "تتسم بالمهنية العالية، وتحترم جميع الحقوق والضمانات المتعلقة بحقوق التأليف والملكية الفكرية".