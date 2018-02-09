موسى يترجم رواية "سيمفونية الموتى" عن الفارسية

هسبريس من الرباط

عن دار المتوسط بميلانو، صدرت ترجمة رواية "سيمفونية الموتى" من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، لمترجمها أحمد موسى، أستاذ اللغة الفارسية وآدابها بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة.

"سيمفونية الموتى"، التي كتبها عباس معروفي، رواية اجتماعية "ترصد وتبيّن تأثير العادات والثقافة والفضاء الاجتماعي والقوانين الحاكمة في المجتمع على هذا التفكك". فضلا عن ذلك، فإن شخصيات الرواية، بالرغم من تعدد أبعادها واختلافها، فإن لها نماذج مشابهة كثيرة في المجتمع، يستطيع الذهن، بحضورها، تمثل شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني.

يذكر أن عباس معروفي هو كاتب إيراني درس في كلية الفنون الجميلة بطهران وتخرج منها، وتخصص في الفنون الدرامية. درّس الأدب في المدارس الثانوية بطهران لمدة 11 سنة، وشرع في أنشطته الأدبية تحت إشراف الشاعر المعاصر هوشنج جلشيري، ويعمل في الوقت الراهن كاتباً وناشراً ويقيم في ألمانيا.

من جهته، سبق أن صدرت للمترجم أحمد موسى عدة ترجمات لروائع من الأدب الروائي الإيراني الحديث؛ بينها رواية "عيناها" لبزرك علوي، والمجموعة القصصية "آبشوران" لعلي أشرف درويشيان، ورواية "جن إيراني" لبهرام صادقي.