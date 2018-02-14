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الرئيسية | فن وثقافة | رحال يطرح "ناري ناري" ويشكو ابتسام تسكت

رحال يطرح "ناري ناري" ويشكو ابتسام تسكت

رحال يطرح "ناري ناري" ويشكو ابتسام تسكت
أيوب صدور من طنجة
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:48

يستعد الفنان السوري شادي رحال لطرح أغنيته الجديدة "هذا الحلو حمقني"، أو "ناري ناري"، من كلماته وألحانه، وتوزيع فؤاد خذري، وماسترينغ حسن العراقي، وصورها على طريقة "الفيديو كليب" بمدينة طنجة، في حين أشرف على الإخراج حسني التهامي.

ويأتي هذا الإصدار الجديد، الموجه للأطفال، لترسيخ بعض القيم والرسائل التي أضحت مفتقدة في المجتمع.

وحول تفاصيل "الفيديو الكليب" قال شادي إن "التصوير مر في ظروف جيدة"، وزاد: "يتطرق "الفيديو" إلى قصة قصيرة في سبيل إيصال رسالة تربوية للأطفال من المتمدرسين، لمحاربة الشغب داخل الفصول الدراسية، في قالب تتداخل فيه أحاسيس الحب والحنان والاحترام".

وأبرز شادي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الرسالة التي يحملها "الفيديو" مفادها أن الأمل باق في المدرسة العمومية، وفي الأطر التربوية، بالرغم من المحاولات التي تبتغي النيل منها، إلى جانب تربية الناشئة على احترم الأستاذ وقانون السير وممارسة الرياضة ومحاربة إدمان ألعاب الفيديو وتحبيب القراءة.

وأكد الفنان السوري، ضمن التصريح ذاته، على غياب الرقابة، ويشكو في هذا الباب قرصنة وسرقة أعماله وأفكاره، خاصة أغنيته "المغربية أشرف الناس"، التي تحدث عن سرقتها بالاشتغال على نفس القالب والمضمون من طرف الفنانة المغربية ابتسام تسكت في أغنيتها "مغربية وأفتخر".. "هي نسخة طبق الأصل من أغنيتي"، يقول شادي، ويضيف: "استغلتها دون حسيب ولا رقيب، وهذا دليل على أني متواجد بالساحة الفنية بالرغم من التعتيم والتغييب الإعلامي التفلزيوني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رشيد زين العابدين الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:31
فكرة في عمومها مقبولة فنحن في المغرب نعاني من فقر مذقع في الأغاني الموجهة للأطفال والتي تلعب دورا محوريا في توجيه الأطفال نحو السلوك القويم وبناء شخصية تقوم على التعايش والخير والطموح.
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14
2 - استاذة الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:33
شكرا لك كفنان سوري يحمل هموم المدرسة العمومية المغربية والتي افتقدت الى كل القيم والمبادئ النبيلة بالضافة الى افتقارها الى المستوى التعليمي
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12
3 - Lamya الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:47
شكرا جزيلا للفنان السوري على اغنيته "المغربية أشرف الناس" و على هذه الشهادة. و نحن بدورنا نحترم الشعب السوري الشقيق, شعب مثقف و مؤمن, نتمنى له النصر و الاستقرارو الازدهار, باذن الله تعالى.
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18
4 - خريبكة الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:26
لو كنت صهيوني أو غربي لأتيحت أمامك كل وسائل الإعلام لكن ذنبك أنك عربي
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-2
5 - انا فنان الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:45
الفنان الحقيقي هو دلك العابد الصوفي الدي. يزهد في كل شئ مادي دو قلب طاهر نقي تقي .فهل الفنان الحقيقي يسرق؟؟؟!!!
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