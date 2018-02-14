رحال يطرح "ناري ناري" ويشكو ابتسام تسكت

أيوب صدور من طنجة

يستعد الفنان السوري شادي رحال لطرح أغنيته الجديدة "هذا الحلو حمقني"، أو "ناري ناري"، من كلماته وألحانه، وتوزيع فؤاد خذري، وماسترينغ حسن العراقي، وصورها على طريقة "الفيديو كليب" بمدينة طنجة، في حين أشرف على الإخراج حسني التهامي.

ويأتي هذا الإصدار الجديد، الموجه للأطفال، لترسيخ بعض القيم والرسائل التي أضحت مفتقدة في المجتمع.

وحول تفاصيل "الفيديو الكليب" قال شادي إن "التصوير مر في ظروف جيدة"، وزاد: "يتطرق "الفيديو" إلى قصة قصيرة في سبيل إيصال رسالة تربوية للأطفال من المتمدرسين، لمحاربة الشغب داخل الفصول الدراسية، في قالب تتداخل فيه أحاسيس الحب والحنان والاحترام".

وأبرز شادي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الرسالة التي يحملها "الفيديو" مفادها أن الأمل باق في المدرسة العمومية، وفي الأطر التربوية، بالرغم من المحاولات التي تبتغي النيل منها، إلى جانب تربية الناشئة على احترم الأستاذ وقانون السير وممارسة الرياضة ومحاربة إدمان ألعاب الفيديو وتحبيب القراءة.

وأكد الفنان السوري، ضمن التصريح ذاته، على غياب الرقابة، ويشكو في هذا الباب قرصنة وسرقة أعماله وأفكاره، خاصة أغنيته "المغربية أشرف الناس"، التي تحدث عن سرقتها بالاشتغال على نفس القالب والمضمون من طرف الفنانة المغربية ابتسام تسكت في أغنيتها "مغربية وأفتخر".. "هي نسخة طبق الأصل من أغنيتي"، يقول شادي، ويضيف: "استغلتها دون حسيب ولا رقيب، وهذا دليل على أني متواجد بالساحة الفنية بالرغم من التعتيم والتغييب الإعلامي التفلزيوني".