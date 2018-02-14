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الرئيسية | فن وثقافة | كاريكا يعتذر عن "إساءة غير مقصودة" للملك

كاريكا يعتذر عن "إساءة غير مقصودة" للملك

كاريكا يعتذر عن "إساءة غير مقصودة" للملك
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 02:37

اضطر المطرب المصري عصام كاريكا إلى سحْب أغنية كان قد خصصها لمدح الملك محمد السادس من حسابه على "الأنستغرام"، ومن قناته على موقع "يوتيوب"، بعد الانتقادات التي وُجهت إليه من طرف مغاربة.

المطرب المصري لم يكتف فقط بسحب أغنيته التي جاءت نتيجتها عكس ما كان يتمنى، بل أرفقها باعتذار للمغاربة الذين رأوا أن كلمة "بحب الراجل ده"، التي اختارها كاريكا عنوانا لأغنيته، لا تتناسب ومقام الملك.

ويقول كاريكا في مقدمة أغنيته التي أرفقها بصور الملك: "كلنا بنحب الراجل ده. كلنا بنعز الراجل ده. علشان بسيط الراجل ده. كلنا واياه الراجل ده. كلنا معاه الراجل ده. الله يعينو الراجل ده".

كاريكا، المعروف بأدائه للون الشعبي، قالَ في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، إنه توصل بانتقادات من طرف مغاربة لم يرقهم استعمال "الراجل ده" لمخاطبة الملك، وهو ما دفعه إلى سحب أغنيته الجديدة، وأرفق ذلك باعتذار للشعب المغربي.

وقال كاريكا: "عبارة بحب الراجل ده خرجت من قلبي، والكلام الذي قلته كله مدح، وربما كان عليّ أن أختار كلمة أخرى"، مجددا اعتذاره للمغاربة بالقول: "الشعب المغربي عزيز عليّ، وأعتذر له مرة أخرى".

وجوابا على سؤال حول ما إن كانت جهة ما قد طلبت منه أن يسحب الأغنية ويعتذر عنها، قال المطرب الشعبي المصري: "لم يطلب مني أحد أن أعتذر، ولكن من فرط حبي للمغرب اعتذرت للمغاربة".

مقدم برنامج "العاشرة مساء" قال إن كلمة "الراجل ده"، التي استعملها كاريكا، واعتبرها مغاربة غير متوافقة مع مكانة الملك، "متداولة في الثقافة الشعبية المصرية، وتدل على قمة الرجولة والشهامة في كل المواقف".

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