فرقة مسرح تانسيفت تلاقي مغاربة بالكوت ديفوار

هسبريس - و.م.ع

قدم "مسرح تانسيفت" في أبيدجان عرضه المسرحي "الساكن"، وذلك في إطار برنامج أطلقته الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

وتشارك في هذا البرنامج أربعون فرقة مسرحية وطنية، ستقوم بجولة على مدار السنة بجميع البلدان التي يقيم فيها مغاربة، حيث ستقدم نحو 180 عرضا باللغتين الأمازيغية والعربية، وهذه البلدان في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا.

ويشارك في أداء مسرحية "الساكن"، التي كتبها وأخرجها حسن حموش، فنانون موهوبون منهم سامية أقريو ونورة الصقلي، وعبد الله ديدان ومحمد الورادي ونورة القريشي.

وتحكي مسرحية "الساكن"، المستوحاة من قصيدة "الدار" للشاعر المغربي سيدي قدور العلمي، قصة شخصية "عبد الحق" الذي يتعرض إلى احتيال المعطي وسالم اللذين يتآمران عليه ويأخذان منه دراه.

وبهذه المناسبة، عبر حموش في تصريح صحافي عن ارتياحه لهذه المبادرة المحمودة من جانب الوزارة، والتي تمكن الفنانين المغاربة من تقديم عروضهم في جميع أنحاء العالم، كما تمكن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والجمهور الأجنبي من الالتقاء بالوجوه الفنية المغربية مباشرة.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى أن تشكل جسرا ثقافيا بين الفنان المغربي ومواطنيه المقيمين في الخارج، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إشراك أربعين فرقة مسرحية.