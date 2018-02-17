خسارة للدراما .. الفنان محمد متولي يفارق الحياة

هسبريس ـ مُتابعة

توفي الفنان المصري محمد متولي، ، مساء اليوم السبت، عن عمر يناهز 73 عاما.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الفنان متولي توفي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حسب ما علم لدى أقاربه.

الراحل محمد متولي من مواليد عام 1945 في مدينة "شبين الكوم"، في منطقة المنوفية، بدأ مسيرته الفنية منذ سبعينيات القرن الماضي وقدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة.

وكان أول أعماله في السينما فيلم "خلي بالك من زوزو"، عام 1972، وشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعماله الدرامية "ليالي الحلمية" و"رحلة أبو العلا البشري" و"أرابيسك" و"العقرب" .. فضلا عن أفلامه "واحد صعيدي" و"سلام يا صاحبي" و"مطب صناعي".