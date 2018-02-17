24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0612:4615:4918:1819:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة يحرك "البسمة" بوزان‎ (5.00)

  2. أخنوش: "الأحرار" مع الأداء الميداني بعيدا عن منطق الدكان السياسي (5.00)

  3. التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية (5.00)

  4. المغرب يتصدر ارتفاع أداء "رونو" في قارة إفريقيا (5.00)

  5. تنبيه من تفشي مرض العنصرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | خسارة للدراما .. الفنان محمد متولي يفارق الحياة

خسارة للدراما .. الفنان محمد متولي يفارق الحياة

خسارة للدراما .. الفنان محمد متولي يفارق الحياة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 فبراير 2018 - 21:28

توفي الفنان المصري محمد متولي، ، مساء اليوم السبت، عن عمر يناهز 73 عاما.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الفنان متولي توفي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حسب ما علم لدى أقاربه.

الراحل محمد متولي من مواليد عام 1945 في مدينة "شبين الكوم"، في منطقة المنوفية، بدأ مسيرته الفنية منذ سبعينيات القرن الماضي وقدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة.

وكان أول أعماله في السينما فيلم "خلي بالك من زوزو"، عام 1972، وشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعماله الدرامية "ليالي الحلمية" و"رحلة أبو العلا البشري" و"أرابيسك" و"العقرب" .. فضلا عن أفلامه "واحد صعيدي" و"سلام يا صاحبي" و"مطب صناعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - وديع السبت 17 فبراير 2018 - 21:40
رحمة الله عليه ممثل قدير ايام الفن الجميل عندما كانت الدراما تودي رسالة وتوجه وقصص من المجتمع العربي المشرقي المحافظ عكس ما هي عليه اليوم من تحلل اخلاقي رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه وانا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
2 - محمد الزموري السبت 17 فبراير 2018 - 21:54
إنا لله وإنا إليه راجعون الخسارة الكبرى هي ماذا أعددنا لهذه اللحظة غفر الله لنا وله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
3 - حكيمة السبت 17 فبراير 2018 - 21:54
الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنة مع الصديقين والانبياء والصالحين آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - منصور السبت 17 فبراير 2018 - 21:55
اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة والحقه بسيد الخلق سيدنا محمد عليه ازكى الصلاة والسلام ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس امين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
5 - مثلي امازيغي باعمراني السبت 17 فبراير 2018 - 21:57
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
وحسراتاه على الزمن الجميل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - مصطفى السبت 17 فبراير 2018 - 22:02
رحم الله الفقيد..انا لله وانا اليه راجعون....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
7 - rachid السبت 17 فبراير 2018 - 22:45
إنا لله وإنا إليه راجعون.... إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - marokkii الأحد 18 فبراير 2018 - 00:40
سبحان الله الممثلين القدامى بدوا يسافرون إلى العلي القدير أن لله وأن إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.