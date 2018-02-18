كشف رسم لتوريس غارسيا في لوحة لبيكاسو

هسبريس - إفي

تخفي لوحة "La Misereuse Accroupie" او "الفقر الخفي" لبابلو بيكاسو رسما للفنان الإسباني الأوروغويائي خواكين تويس غارسيا، وفقا لدراسة اجرتها جامعة نورثويسترن ومعهد فنون شيكاغو.

واكتشف هذا الرسم الخفي في لوحة تنتمي إلى الفترة الزرقاء للرسام الإسباني بفضل استخدام تكنولوجيا "اشعة اكس" المتقدمة وفقا لما ذكره معدو الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتقدم العلمي في مدينة اوستين بولاية تكساس.

وقال مارك والتون، الاستاذ بجامعة نورثويسترن بولاية الينوي الأمريكية، إن "علاقة الصداقة بين الفنانين والشبه في استخدام التقنيات" يسمح بالتفكير في أن اللوحة الاصلية تنتمي إلى توريس غارسيا (1874-1949).

وبعد الاكتشافات الأولى في عام 1992، حذر الخبراء من وجود ألوان لا تتوافق مع رسم بيكاسو. وتعرض اللوحة حاليا في معرض الفنون في اونتاريو بكندا.