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الرئيسية | فن وثقافة | وجدة تستضيف إقامة فنية بين المغرب وموريتانيا

وجدة تستضيف إقامة فنية بين المغرب وموريتانيا

وجدة تستضيف إقامة فنية بين المغرب وموريتانيا
هسبريس من الرباط
الأحد 18 فبراير 2018 - 11:45

تستضيف مدينة وجدة، من 14 إلى 18 فبراير، المرحلة الثانية من النسخة الخامسة من Festival culture Métisse، وستكون على شكل إقامة فنية.

وتهدف هذه الإقامة الفنية، التي ينظمها المعهد الفرنسي بالمغرب، إلى المزج بين تجربتي فرقتي SNITRA المغربية و HARMATTANالموريتانية، حيث سيفرز هذا التلاقي مقاطع موسيقية غنائية سيتم عرضها أمام الجمهور الوجدي.

وستجرى أطوار العرض الختامي في 3 مارس المقبل بالمركز الثقافي "باستور" بوجدة، والذي سيكون عبارة عن أغان تم إنتاجها خلال مرحلتي الإقامة الفنية بموريتانيا ووجدة، باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى اللهجة المحلية. وستتناول هذه الأغاني مواضيع الهجرة، العنف، التطرف والتعليم.

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1 - رشيد زين العابدين الأحد 18 فبراير 2018 - 12:16
مبادرة محمودة لما للموسيقى من دور فعال في تلاقح الشعوب وتذويب الفوارق المجالية خصوصا في عالم تجتاحه موجات جارفة من البؤس والقذارة.
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