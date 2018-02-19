"كوالة بنادم" تقرب مسرح الشارع من الجمهور

هسبريس من الرباط

تستعد فرقة مسرح النون والفنون بالفقيه بن صالح لجولة مسرحية وطنية في شطرها الأول، بعرضها الجديد "كوالة بنادم " صنف مسرح الشارع، وهي من اعداد وإخراج الفنان نورالدين سعدان خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

وتندرج هذه الجولة المسرحية الوطنية، في إطار تقريب فرجة مسرح الشارع للجمهور، حيث تقام بالتنسيق مع عدد من المركبات الثقافية بالعديد من المدن المغربية خلال شهري مارس وابريل المقبلين.

وتشمل هذه الجولة مدن خنيفرة يوم 23 مارس المقبل، وأزيلال يوم 25 مارس، ودمنات يوم 26 مارس، كما تحط الفرقة الرحال بمدينة الفنيدق شمالا يوم 7 أبريل المقبل، ومارتيل 8 أبريل، ثم الحاجب في 10 أبريل، وبعدها مكناس في 11 ابريل.

وقد صمم ديكور المسرحية الفنان يونس تفاحي، كما شخص ادوارها في قالب فكاهي ممتع، نخبة من ألمع الفنانين الشباب، وهم حمزة عماري، ومحمد أغنيم، ويونس نجمي، والنجم يونس تفاحي، أما الصوتيات فيسهر عليها الفنان طارق حنان إلى جانب الفنان عبد الجليل أبو عنان المكلف بالعلاقات العامة.

كما تندرج هذه الجولة في سياق تألق الفرقة ونجاح عدد من أنشطتها الفنية المتميزة من أبرزها تنظيم ثلاث دورات متتالية للمهرجان الدولي للإبداع المسرحي، تحمل أسماء وجوه فنية متألقة كالفنان جواد السايح والفنانة القديرة سعاد صابر والفنان محمد الجم خلال الدروة الأخيرة بمشاركة دولية وازنة ممثلة في قطر، وتونس، والجزائر، ولبنان، ثم الكونغو برازاڤيل والمغرب.

وتعد الفرقة من الفرق المسرحية التي تميزت طيلة أربع سنوات منذ تأسيسها، بإحترافية عالية في التنظيم الجيد، ولها رصيد فني كبير وأعمال مسرحية راقية كمسرحية " الزيرو كولور " التي توجت توجت بجوائز قيمة بمهرجانات وطنية عديدة، حيث تستعد في الأشهر المقبلة في تمثيل الجهة بمحافل وطنية وعروض وطنية مبرمجة، إلى جانب عرضها "السكويلة" الذي سيعرض بعديد من الجماعات بالإقليم قريبا.

كما تستعد الفرقة لإنجاز عمل مسرحي جديد بعنوان"الطنطينة" سيعلن عنه قريبا، إلى جانب أنشطة فنية مبرمجة لهذه السنة كـ"رمضانيات النون والفنون " التي تعد من البرامج المتميزة جدا والناجحة طيلة شهر رمضان، وكذا تأسيس الفرقة للمركز السوسيوثقافي للفنون( المعهد النموذجي للمسرح والسينما سابقا) بالمدينة يؤطر ورشاته أساتذة متخصصين في المسرح، والموسيقى، والتشكيل، والسينما وغيرها، عبر ورشات تكوينية وتقنية للشباب المهتم وللمواهب الصاعدة.