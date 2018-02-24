24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:00
|12:46
|15:52
|18:23
|19:38
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الكيان السياسي هو عمقه الأخلاقي
- مبروكي: مصالحة التعليم مع "الدارجة" تحقق توزان المجتمع المغربي
- الماء في تاكونيت .. كنز مفقود وحرمان مولود
- نمساوي يقود سيارته الكهربائية صوب المغرب
- دراسة: دواء للنقرس يعالج اختلال وظائف القلب
بلقاضي: الانسجام الحكومي بين التعاقد السياسي والرادع القانوني (5.00)
تجار صغار ينددون بعراقيل أمام التغطية الصحية ومعاش التقاعد (5.00)
- السكتاوي: المغاربة لن يعترضوا على حقّ الحرية الفردية للمِثليين - (167)
- تندوف والفوسفاط المغربي .. قضاء جنوب إفريقيا يدعم الطرح الانفصالي - (115)
- مبروكي: مصالحة التعليم مع "الدارجة" تحقق توزان المجتمع المغربي - (94)
- العثماني يقبل "وصفة الأغلبية" لإنقاذ معاشات ممثلي الأمة من الإفلاس - (67)
- مسؤول حكومي يرصد تناقضات هولندا حول تسليم شعو للمغرب - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اكتشاف لوحة تجسد قصة النبي يونس في تونس
أُعلن في مدينة جندوبة التونسيةاكتشاف لوحة فسيفسائية تجسّد قصة النبي يونس، حسب ما أفاد باحث آثار تونسي.
وقال محي الدّين الشوّالي، مدير الموقع الأثري في منطقة بلاّريجيا التاريخية التابعة لولاية جندوبة ، إنه تم "اكتشاف لوحة فسيفسائية تجسّد قصة النبي يونس، مثلما وردت في الدّيانات السّماوية الثلاثة".
وأوضح أن "اللوحة حملت رسما لشخصين على السّفينة (سفينة نوح)، وآخر في فم الحوت، وفي جزء آخر منها يظهر هذا الشخص (النبي يونس) وهو تحت شجرة بعد نجاته من الحوت".
ولفت الشوالي إلى أن اللوحة أظهرت في خلفيتها أيضا مدينة نينوى العراقيّة. وامتنع الباحث التونسي عن إعطاء صورة لهذه اللوحة الفسيفسائية التي قال إنها "تعود لما بين القرنين الخامس والسّابع ميلادي".
ووصف الشوالي اللوحة بالفريدة من نوعها في العالم، لأنها لا تزال تخضع للدراسة.
يشار أن الحفريات انطلقت بالموقع الأثري ببلاّريجيا، سنة 2016 بمشاركة فريق باحثين من تونسيين وبريطانيين.
ويتكون الموقع الأثري بلاّريجيا من 80 هكتارا، لم يُكشف منها لغاية الآن سوى 20 بالمائة.
وحسب الباحثين فإن نشأة مدينة بلاريجيا تعود إلى القرن الرّابع قبل الميلاد.