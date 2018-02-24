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الرئيسية | فن وثقافة | اكتشاف لوحة تجسد قصة النبي يونس في تونس

اكتشاف لوحة تجسد قصة النبي يونس في تونس

اكتشاف لوحة تجسد قصة النبي يونس في تونس
هسبريس ـ الأناضول
السبت 24 فبراير 2018 - 02:40

أُعلن في مدينة جندوبة التونسيةاكتشاف لوحة فسيفسائية تجسّد قصة النبي يونس، حسب ما أفاد باحث آثار تونسي.

وقال محي الدّين الشوّالي، مدير الموقع الأثري في منطقة بلاّريجيا التاريخية التابعة لولاية جندوبة ، إنه تم "اكتشاف لوحة فسيفسائية تجسّد قصة النبي يونس، مثلما وردت في الدّيانات السّماوية الثلاثة".

وأوضح أن "اللوحة حملت رسما لشخصين على السّفينة (سفينة نوح)، وآخر في فم الحوت، وفي جزء آخر منها يظهر هذا الشخص (النبي يونس) وهو تحت شجرة بعد نجاته من الحوت".

ولفت الشوالي إلى أن اللوحة أظهرت في خلفيتها أيضا مدينة نينوى العراقيّة. وامتنع الباحث التونسي عن إعطاء صورة لهذه اللوحة الفسيفسائية التي قال إنها "تعود لما بين القرنين الخامس والسّابع ميلادي".

ووصف الشوالي اللوحة بالفريدة من نوعها في العالم، لأنها لا تزال تخضع للدراسة.

يشار أن الحفريات انطلقت بالموقع الأثري ببلاّريجيا، سنة 2016 بمشاركة فريق باحثين من تونسيين وبريطانيين.

ويتكون الموقع الأثري بلاّريجيا من 80 هكتارا، لم يُكشف منها لغاية الآن سوى 20 بالمائة.

وحسب الباحثين فإن نشأة مدينة بلاريجيا تعود إلى القرن الرّابع قبل الميلاد.

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