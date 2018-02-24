"أجي معايا".. مسلم يدعو السياسيين إلى الشارع

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

بعد النجاح الذي حققته أغنية "العين لحمرا"، طرح مغني الراب المغربي محمد الهادي المزوري، الملقب بـ"مسلم"، أغنيته الجديدة بعنوان "أجي معايا"، التي واصل فيها تشبثه بقضايا المجتمع المغربي وهمومه.

ودعا مسلم في أغنيته الجديدة، التي أشرف على إنتاجها بلال أفريكانو، السياسيين والمسؤولين المغاربة إلى النزول للشارع، حيث يعيش الشعب في ظروف قاسية، منتقدا العديد من الظواهر المتنامية في المجتمع المغربي، من بينها استعمال العنف والتطرف، وتعاطي الشباب للمخدرات، والهجرة غير القانونية عبر قوارب الموت، والتشرد، حسب محمد السريفي، مدير أعمال الفنان ذاته.

ووظف محمد الهادي المزوري، الملقب بـ"مسلم"، إمكاناته الصوتية والموسيقية وكلماته الخاصة، ولم يخرج عن خط الدفاع عن مواضيع الكرامة والحرية، وعن تشبثه بقضايا الشباب وهموم المواطن في أغانيه، وفق السريفي في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، موردا: "منذ بداية مساره الفني اختار مسلم تناول قضايا المقهورين وقضايا الشارع ومشاكل الشباب، واشتغل على هذا النوع من القضايا لنقل هموم المواطن".

وقال السريفي: "بدأ المزوري مسيرته الفنية بإمكانات منعدمة، واستطاع أن يحتل قلوب الشباب بالإصرار والعمل ثم الصبر"، وزاد: "تناول مواضيع من الواقع جعلته أقرب إلى كل شاب مغربي يعيش المشاكل نفسها، يجد في كلمات أغانيه الأمل والشخصية الصادقة".

ويحرص "مسلم" على أن تجد أغانيه تفاعلا لدى كل الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية؛ ومنذ سن 2006 بدأ يشتغل بمنطق أن "الراب" الذي يقدمه لم يعد له حد طبقي معين.