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الرئيسية | فن وثقافة | "أجي معايا".. مسلم يدعو السياسيين إلى الشارع

"أجي معايا".. مسلم يدعو السياسيين إلى الشارع

"أجي معايا".. مسلم يدعو السياسيين إلى الشارع
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
السبت 24 فبراير 2018 - 11:04

بعد النجاح الذي حققته أغنية "العين لحمرا"، طرح مغني الراب المغربي محمد الهادي المزوري، الملقب بـ"مسلم"، أغنيته الجديدة بعنوان "أجي معايا"، التي واصل فيها تشبثه بقضايا المجتمع المغربي وهمومه.

ودعا مسلم في أغنيته الجديدة، التي أشرف على إنتاجها بلال أفريكانو، السياسيين والمسؤولين المغاربة إلى النزول للشارع، حيث يعيش الشعب في ظروف قاسية، منتقدا العديد من الظواهر المتنامية في المجتمع المغربي، من بينها استعمال العنف والتطرف، وتعاطي الشباب للمخدرات، والهجرة غير القانونية عبر قوارب الموت، والتشرد، حسب محمد السريفي، مدير أعمال الفنان ذاته.

ووظف محمد الهادي المزوري، الملقب بـ"مسلم"، إمكاناته الصوتية والموسيقية وكلماته الخاصة، ولم يخرج عن خط الدفاع عن مواضيع الكرامة والحرية، وعن تشبثه بقضايا الشباب وهموم المواطن في أغانيه، وفق السريفي في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، موردا: "منذ بداية مساره الفني اختار مسلم تناول قضايا المقهورين وقضايا الشارع ومشاكل الشباب، واشتغل على هذا النوع من القضايا لنقل هموم المواطن".

وقال السريفي: "بدأ المزوري مسيرته الفنية بإمكانات منعدمة، واستطاع أن يحتل قلوب الشباب بالإصرار والعمل ثم الصبر"، وزاد: "تناول مواضيع من الواقع جعلته أقرب إلى كل شاب مغربي يعيش المشاكل نفسها، يجد في كلمات أغانيه الأمل والشخصية الصادقة".

ويحرص "مسلم" على أن تجد أغانيه تفاعلا لدى كل الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية؛ ومنذ سن 2006 بدأ يشتغل بمنطق أن "الراب" الذي يقدمه لم يعد له حد طبقي معين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Boussaidi السبت 24 فبراير 2018 - 11:38
Grand bonjour a tous les marocains,
je souhaite a moslim une bonne continuation a presenter un art qui a un sens, un objet util...une conscience, aussi j aimerai qu il appelle les politiciens certes mais aussi les demandeurs de droit et de justice a être droit et juste, a être fiert de leur appartenance a ce grand pays, a lever très haut le drapeau marocain, a reconnaître que le Maroc evolue positivement malgré toutes les difficultés présentes, c est vrai qu il reste beaucoup a faire, le combat pour le développement doit être passifiste, civique et intelligent.
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9
2 - soufiane -h السبت 24 فبراير 2018 - 11:52
مسلم لا يخاطب السياسيين هنا، لانه يتكلم مع شخص واحد ويحذره من اشخاص اخرين
الفاهم يفهم
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24
3 - غماد السبت 24 فبراير 2018 - 12:01
هدا هو الفن النبيل
تحياتي للفنان مسلم
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20
4 - زياد السبت 24 فبراير 2018 - 12:06
طرق النظال تختلف. مسلم فنان موهوب لكن لم و لن يحظى بالدعم المطلوب لاختياره اصال صوت الشباب المقهور و تعرية الواقع المغربي. تحية لك من السويد.
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26
5 - السلام السبت 24 فبراير 2018 - 12:25
تحية اجلال وتقدير لهذا الفنان الملتزم بقضايا عصره.بالنسبة لي انه افضل فنان مغربي على الاطلاق لان الابداع هو الذي يطرب ويؤلم ويبكي في نفس الوقت والفن ليس هو مشاكل الحب العاطفي الجنسي المبتذل وانما هو الارتباط بقضايا حب الانسان والدفاع عن كرامته تحية اليك اخي.كذلك انت تبذل مجهودا كبيرا في اجتراح كلمات اغنيتك من الواقع المعيش المعاصر ارفع لك القبعة شكرا
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23
6 - Marle السبت 24 فبراير 2018 - 12:32
صراحة مسليم فلقمة أغنية ديال الواقع
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12
7 - citoyen السبت 24 فبراير 2018 - 12:44
Au commentaire1
Etre fier du pays je n’ai pas d’objection
Mais dire que le maroc évolue positivement. Comment cher mr
Et l’état des écoles des hôpitaux et le niveau de criminalité
Ce nest pas de la pauvreté et la précarité
Retour a la raison
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9
8 - سعيد السوسي السبت 24 فبراير 2018 - 12:54
ملك الراب المغربي مسلم يفاجئنا دائما
بمواضعه الرائعة .
الى الامام سيمو زيد گول خويا گول
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10
9 - ولد لفقيه بنصالح السبت 24 فبراير 2018 - 13:02
مسلم هو اامغني الوحيد في المغرب اللدي لم يرفع الراية البيضاء ولن يستسلم ويرجع إلى الوراء دائما يأتي بالجديد والمفيد أين أنت يا البيغ؟؟.....
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21
10 - نوح السبت 24 فبراير 2018 - 13:59
أغاني مسلم كلها تنبني على الواقع وهادفة.
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5
11 - abou ryan and sofia السبت 24 فبراير 2018 - 14:14
big respect to muslim he is the only that doesnt sell the match ( maba3ch lmatch) put ur head up u the best
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4
12 - خالد.ف السبت 24 فبراير 2018 - 14:20
مسلم إسم على مسمى رسائل مرعبة مضجرة خير من غالبية رسائل خطباء الجمعة التافهة .
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9
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