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شريط وثائقي يحتفي بـ" شيخات وشيوخ العيطة "

شريط وثائقي يحتفي بـ" شيخات وشيوخ العيطة "
هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:35

جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم الشريط الوثائقي " شيخات وشيوخ العيطة "، الذي يسلط الضوء على مختلف أنماط فن العيطة، مرفوقا بكتابين باللغتين العربية والفرنسية يتضمنان مجموعة كبيرة من الصور حول هذا الفن.

وقد تطلب هذا الشريط ، الذي أنجز تحت إشراف رئيس جمعية أطلس أزوان السيد ابراهيم المزند ، تعبئة أزيد من 250 فنانا، وثلاثين من العازفين ينتمون لمختلف مناطق البلاد ، منهم أولاد بن عكيدة ، وخديجة مرغون ، ومجموعة البوعزاوي ، وخديجة البيضاوية ، وولد قدور .

ويبرز هذا الشريط ، التي اعتمد على سبعين تسجيلا باستوديو هبة، جانبا مهما من الفنون الحية القروية التي تعتمد على صوت العنصر النسوي ، والتي تنقل عشاق هذا الفن إلى مختلف مناطق البلاد .

كما يسلط الضوء على الألحان والأغاني الخاصة بكل نوع من أنواع العيطة ، التي تعتمد على إيقاعات مجموعة من الآلات ، منها البندير، والعود، والوتار، في تناغم مع أصوات الشيخات والشيوخ .

وتضمن هذا الشريط ، الذي بلغت فترة تسجيله وتصويره مدة ثلاث سنوات ، مجموعة من الصور التي التقطت خلال مختلف فترات التسجيلات ، وكذا النصوص التي طبعت هذا الفن ، الذي يجمع مختلف أشكال العيطة منها، الحصباوية، والمرساوية، والزعرية، والفيلالية ( البلدي)، والجبلية، والشياظمية، والحوزية.

واعتبرالمزند ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن شريط " شيخات وشيوخ العيطة " ينطلق من فكرة تثمين فن العيطة، والنهوض به ، مع الحفاظ على جزء مهم من التراث الموسيقي المغربي ، من خلال منحه المكانة التي يستحقها.

وأضاف أن هذا الشريط يعد مساهمة في إعادة تأهيل فن العيطة باعتباره فنا قابلا للضياع ، مشيرا إلى أن هذا الفن يتنقل من عصر لآخر عن طريق تسجيل وحفظ الأفراح، والنضالات، والتطورات ، والتفاعلات التي شكلت حياة الساكنة عبر الزمن .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشريط حصل على جائزة " كو دو كوور" لأكاديمية شارل كرو في فرنسا ، قبل أن يخرج للوجود رسميا .

وسيتم عرض هذا الشريط بباريس يوم 8 مارس في معهد العالم العربي، تليه حفلة موسيقية تنشطها خديجة البيضاوية وخديجة مرغون .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kader الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:33
لماذا تسمون العيطة بمنطقة عبدة (الحصباوية) هذا خطأ ذريع . فالحصبة ليست إلا أرض فلاحية توجد بين دار القائد عيسى بن عمر و اثنين الغربية وهناك عيطة الحصبة وهي إحدى الأغاني التي تغنوا بها أهل عبدة وليس كل العيوط يجب أن تحمل اسم الحصبة لأن كبار فناني العطية و على رأسهم خربوشة فهي من أولاد زيد كما أن الآخرون موزعون على كل أرجاء عبدة . المرجو تسمية العطية ب (العبدية) وعدم حصرها في مكان فلاحي صغير و شكرا.
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2 - يوسف الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:30
اشهرهم في العيطة هي خربوشة و التي كانت صدأ منيعا للظلم و السيبة التي كان المغرب (ولا زال طبعا) يعرفها نهاية التاسع عشر و بداية القرن العشرين.
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