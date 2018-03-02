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الرئيسية | فن وثقافة | "الفاتح" يتحاشى الاصطدام بـ"قيامة أرطغرل"

"الفاتح" يتحاشى الاصطدام بـ"قيامة أرطغرل"

"الفاتح" يتحاشى الاصطدام بـ"قيامة أرطغرل"
هسبريس - الأناضول
الجمعة 02 مارس 2018 - 04:05

تحاشى مسلسل السلطان "الفاتح" الذي يبدأ عرضه الشهر المقبل، من الاصطدام بالمسلسل الشهير "قيامة أرطغرل"، وذلك بعد أنباء على تزامن العرض بين المسلسلين، على شاشات التليفزيونات التركية، مما يرفع المنافسة بينهما على نسب المشاهدة.

وبحسب الإعلام التركي، فقد تم تحديد الثلاثاء 13 مارس المقبل، موعدا لعرض الحلقة الأولى من المسلسل، الذي شهد حتى الآن عرض مقطعين إعلانيين منه، شهدا اهتماما واسعا من مختلف الأوساط التركية.

ويروي المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه، الممثل التركي المعروف، كنان إميرزلي أوغلو، الشهير عربيا بـ"عمار الكوسوفي"، قصة السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح، لأنه فتح "القسطنطينية/إسطنبول"، في العام 1453م.

وبحسب المعلومات السابقة، التي أوردتها وسائل الإعلام، فإن قناة "دي" التركية العارضة للمسلسل، كانت اختارت موعدا متزامنا لعرض مسلسل "قيامة أرطغرل"، الأمر الذي يزيد من المنافسة على نسب المشاهدة بين المسلسلين.

والموعد السابق المتزامن مع "قيامة أرطغرل"، ودخول مسلسل "تحدث إيها البحر الأسود" على خط المنافسة، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية، كان سيشكل تحديا كبيرا بين القوات المختلفة، خاصة أن نسبة القياس لنجاح المسلسلات في تركيا، تبنى أساسا على نسب المشاهدة، الأمر الذي يؤثر في استمرار الاعلانات المصاحبة للمسلسلات من عدمها.

ومع تحديد الموعد الجديد، يتحاشى مسلسل "الفاتح"، من الاصطدام بمسلسل "قيامة أرطغرل"، حيث إن الأخير يترجم للعربية بشكل متزامن مع عرضه في تركيا على قناة TRT1.

وكان الإعلان الثاني للمسلسل، قد أظهر الفاتح وهو في ساحات القتال، ويصطدم مع أهم اسم في الدولة العلية، تشاندرلي خليل باشا، الذي يقول للفاتح بأن فتح القسطنطينية، هو "حلم فارغ"، ردا على قول الفاتح بأن "القسطنطينية مسمار صدئ في التراب الإسلامي، وفتحه هو أكبر بشارة".

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1 - السفير الجمعة 02 مارس 2018 - 06:37
على الأقل في تركيا يقومون بإخراج أفلام او مسلسلات تتحدث عن التاريخ او عن الأنظمة الفاسدة والخائنة أما في مغربنا العزيز فما زلنا نشاهد أفلام رديئة لا معنى لها ولا تعبر عن شيء اما المسلسل التركي على سبيل المثال مسلسل الفاتح فان الممثل الرئيسي المعروف بعمر الكوسوفي فانه سيتقاضى في كل حلقة من هذا المسلسل اكثر من 130 الف ليرة تركية مايعادل اكثر من 30الف دولار فعلى المخرجين المغاربة ان يغيروا نوعية الأفلام .....
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