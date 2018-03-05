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الرئيسية | فن وثقافة | سعد المجرد يعود إلى المغرب ويطلق أغنية جديدة

سعد المجرد يعود إلى المغرب ويطلق أغنية جديدة

سعد المجرد يعود إلى المغرب ويطلق أغنية جديدة
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 مارس 2018 - 18:20

أعلن المغني المغربي سعد المجرد عودته إلى المغرب "بشكل مؤقت"، وأنه سيستغل الفرصة من أجل إطلاق عمله الغنائي الجديد، دون أن يدلي بأي تفاصيل تهم قضية الاغتصاب المتابع على إثرها أمام العدالة الفرنسية.

وقال المجرد، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "انستغرام"، "أود أحبائي أن أشارككم خبر عودتي المؤقتة إلى بلدي المغرب خلال الأيام المقبلة القريبة .. سوف أغتنم هذه الفرصة كي أطرح عملي الجديد "غزالي غزالي" من وطني الحبيب".

وتعود جمهور المغني سعد المجرد أن يتابع آخر أخباره من على صفحته على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، عقب تمكينه من السراح المؤقت منذ شهر أبريل للشهر الماضي.

وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية قد قضت بالإفراج المؤقت عن المجرد، ومنذ ذلك الوقت وهو ملزم بحمل "سوار إلكتروني" لتعقّب تحركاته، ولم يكن حرا في تنقله من مكان إلى آخر، كما لم يكون بإمكانه مغادرة الأراضي الفرنسية، إذ يتعين عليه البقاء رهن إشارة القضاء، إلى حين ثبوت براءته.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على المجرد بينما كان في فندق "الشانزيليزيه" يستعدّ لإحياء حفل غنائي بقصر المؤتمرات في باريس، قبل أن تحبسه على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه من قبل فتاة فرنسية في الـ20 من عمرها باغتصابها.

وأثار إيقاف صاحب أغنية "المعلم" الشهير ضجة واسعة في صفوف محبّيه، سواء في بلده المغرب أو في غيرها من البلدان العربية التي يحظى فيها بشعبية كبيرة، في وقت كلف الملك محمد السادس الفرنسي إريك دوبون موريتي، محامي القصر الملكي، بمتابعة قضيته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - سلك الاثنين 05 مارس 2018 - 18:28
الفنان بمثابة سفير لبلاده، ينبغي أن يمثله أحسن تمثيل ولا يعرض نفسه للشبهات و يورط نفسه و أسرته في البحث عن دلائل لتبرئته
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161
2 - مولاة لحريرة الاثنين 05 مارس 2018 - 18:31
كيفاش، من أبريل لي فات وهو فسراح؟ وغادي يركب فطيارة ويسافر لمغريب ويخرج أغنية؟ دابا عاد فهمت هادوك لي كيقولو بلي لحبس فلخاريج بحال اوطيل هنايا. أنا بغيتو يغني أش داني ولاش مشيت؟
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126
3 - amine2 الاثنين 05 مارس 2018 - 18:37
مرحبا بيك في بلدك.. كفى من الانتقاد كل ابن آدم خطاء، وخير الخطَّائين التوّابون
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-146
4 - aziz الاثنين 05 مارس 2018 - 18:37
الذين يحرضون على الفساد تدافع عنهم دولتنا الديمقراطية اما الذين يحتجون على اين الثروة واالعدالة الاجتماعية...مكانهم السجون هذه سياسة بلدنا
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171
5 - adam الاثنين 05 مارس 2018 - 18:38
هكذا سوف تتعلم انه ليس كل طير يؤكل لحمه زيارة قصيرة تمت الموافقة عليها من طرف قضاء نزيه لا يعترف بالطبقية تم تعود الى احضان العدالة الفرنسية
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56
6 - عبدو الاثنين 05 مارس 2018 - 18:40
صعب جدا ان ترجع كما كنت يمكن ان تغني كما شئت ولكن صعب ان ترجع ثقة واحترام الجمهور لان فضيحتك ستظل ترافقك كالظل وانت تعرف جيدا الجمهور لا يرحم
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63
7 - حسن الاثنين 05 مارس 2018 - 18:54
ماأحوجنا إلى طلب علم التوحيد والعقيدة الصحيحة ينفعنا وينفع أبنائنا كفانا آستهتارا
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59
8 - عبد الحليم حافظ . فريد الأطرش الاثنين 05 مارس 2018 - 18:57
وا معلم ...سير تكمش ليك شوية راه مابقا حد بغا يتصنط ليك
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52
9 - wood الاثنين 05 مارس 2018 - 18:58
واضح ان القضاء الفرنسي كان متحاملا بشكل مبالغ فيه ضد سعد المجرد ، و انه رغم البحث و التماطل و الاخد و الرد لم يجد هذا القضاء اي شيء يمكن ان يعتمد عليه لادانته . فوجود المشتكية في غرفته بملئ ارادتها يفتح الباب لكل الاحتمالات من بينها النصب و الابتزاز من جانبها و لا احد يمكن ان يجزم ماذا كان بينهما !!!
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-77
10 - immad الاثنين 05 مارس 2018 - 18:58
بالنسبة للذي يقول بان شهرته تراجعت فهو خاطئ بالعكس لو رجع سعد للمغرب فعشاقه سيتسببون في توقف السير فالكل سيجري بجنون لاخذ صور معه.
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-105
11 - سعاد الاثنين 05 مارس 2018 - 19:06
اعرف ان البعض سيعمل "ناقص" لكلمتى هذه ولكن لما كل هذا الحقد على ابن بلدنا؟ ولم حكمتوه قبل المحكمة بنفسها ؟وماهو دليلكم القاطع على انه ارتكب هذا الجرم..لانه كتب على "كليب لاحدى اغنيته "الصحراء مغربية" اكيد لنا اعداء ولا يريدونه ان يمرر هاته الجملة فى كل اغانيه ليشاهد العالم على ان الصحراء مغربية ..الله يهدى البعض فلننتظر الكلمة الاخيرة للقضاة..والله يهدينا كاملين
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-33
12 - naima الاثنين 05 مارس 2018 - 19:26
اقسم بالله فرحت ليه وأحسن خبر سمعت اليوم
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-41
13 - Tim الاثنين 05 مارس 2018 - 19:30
ABDELHALIM,FARID ALATRACHE,ne parlez pas au nom des marocains.Parlez pour vous même,on ne partage pas forcément votre avis.pour moi,saad tout comme tariq ramadan ou taoufik bouachrine restent innocents jusqu'à ce qu'un tribunal rende son verdict.
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-14
14 - pffff الاثنين 05 مارس 2018 - 19:34
C'est soit disant des chanteurs, elle ne sont que des pseudonymes, exploités pour se faire passer pour des grand artistes, la plupart de leurs chansons sont composés par d'autres personnes, ces derniers qui surveillent la vie quotidienne des gens ordinaires en se mêlant de leurs propres vie et leur visant pour les rabaisser et deviennent populaire sur leurs dos; quoiqu'il soit : bonheur ou malheur; ils cherchent des moutons pour leurs compositions; si vous regarder leurs clips et les les lyrics de leurs chansons vous compreniez qu'il n' y'a aucun rapport entre ce qu'ils chante et ce qu'ils vivent. c'est vraiment impitoyable et honteux.

Publie express SVP
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0
15 - abdel الاثنين 05 مارس 2018 - 19:44
تمكينه من السراح المؤقت منذ شهر أبريل للشهر الماضي. ??????
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1
16 - ana chi daoui الاثنين 05 مارس 2018 - 19:44
il n y a pas d info sur la libération de Saad nul part, il connaît mieux que le juge. ce qui me choque ce qu'il a dit retour provisoir: c'est un peu louche.!!!
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-4
17 - ملاحظ من كندا الاثنين 05 مارس 2018 - 19:45
هذه هي الحقيقة ! المعلم في عدم الاحترافية سيعود و سوف يستقبله الكثيرون! لأن كل شيء له قيمة قل في عصرنا، كلمات تافهة و ألحان عادية و الجماهير تري فقط السهل و التافه بما يناسبها مضونا.
انشري هسبريس من فضلك
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7
18 - مغربي من سلا الاثنين 05 مارس 2018 - 19:45
اليكم أيها الأخوة بعض الأمثلة المغرببية"اللي دار راسو في النخالة كينقبو الدجاج. والتاني العافية كتخلي الرماد. حفظ الله الفنان المتخلق الاستاد البشير عبدو.
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-7
19 - مول الكرداس الاثنين 05 مارس 2018 - 19:46
سعد لمجرد فنان بمعنى الكلمت.رفع قيمة الدرجة المغربية الى اعلى مستوى.واصبح يتهافت عليها الكل.وليكن في العلم فدرجتنا قريبة الى اللغة العربية.شكرا سعد على كل ماقدمته لبلدنا العزيز.وعلى سلامتك.
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-22
20 - محمد الاثنين 05 مارس 2018 - 19:53
من سوء حظه انه ارتكب ذلك الفعل في بلاد الغرب... لو ارتكبه في بلاد المسلمين لأُطلق سراحه في اليوم الموالي... عفوا لن يجرؤ احد حتى على "مجرد" توجيه اتهام له... لانه ببساطة سعد لمجرد... الذي يوجد في خانة المبجلين و المنعمين... في هذا الوطن الذي يتجاهل الحقوق البسيطة لمواطنيه!!!
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17
21 - م المصطفى الاثنين 05 مارس 2018 - 20:23
مع احترامي الكامل للوالدين الكريمين لسعد لمجرد، وللمحبين والمعجبين بهذا المغني. فإنني أعتبر ما تعرض له أو ساق نفسه له إساءة وإطاحة بقيمته ومسا بسمعته وبمستقبله. فما سقط فيه يعتبر بالنسبة لي ، كما يقول المثل الدارجي : لحليب سقطت فيه ذبابة. إذن من الصعب ولربما من المستحيل ان يستعيد السمعة الطيبة والعالمية التي كان يتمتع بها.
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0
22 - tarek ibn zayad الاثنين 05 مارس 2018 - 20:30
pour no 10 vous penser qu'a faire des photo et danser et chanter et la prostitution et mawazine rien vous êtes des malade drogues karkkkoubi etc avec des gens comme vous pousser le pays dans une catastrophe et vous risquer de perdre nos terres Sahara et le reste
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1
23 - عبدالله الاثنين 05 مارس 2018 - 20:52
سبحان الله العظيم تمغريبيت ولات ما تاسوا والو او التعاليق ديال الخبراء غير هي.
الحسد والكره كثر في المغرب، خونا المجرد المغربي في سن المراهقة او كاع دار كعية بحالو بحال المراهقين ما هو العيب ، تجربة الحياة غاذي تعلمو من الغلط الى كان هو غالط الله اعلم ما كنتش معاه ولكن هاذ الأنبياء المعصومين الى ما غاديش تقولو حاجة زوينة الصمت احسن راه خونا هاذاك ، وإني على يقين هاذو لي تا ينتقدوه كون كانو بلاصتو غادي يديرو أكثر . الشاب عطاه الله او نغم العالم العربي بحلقه الزوين وأغانيه لي تا تنسي في الهم او انتما جالسين مور الحاسوب غير بالتشاؤم بحال الى راه بوليزاريو . اين مغربيتكم يا ناس ؟ النفاق والتمتيل ديال جوج ديال الريال.
الى الأخ المجرد الله اي عاونك او يزيدك في الشعرة ويحفظك من العين واعداء الشر .
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