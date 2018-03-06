مولاي رشيد يرفع ستار "فعالية المغرب" في أبوظبي

هسبريس - و.م.ع

ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء في أبوظبي، حفل الافتتاح الرسمي لـ"فعالية المغرب في أبوظبي" ضمن دورتها الثالثة، التي تنظم تحت رعاية الملك محمد السادس إلى غاية 19 مارس الجاري.

ولدى وصول الأمير الى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يحتضن هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، وجد في استقباله الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي، الذي قدم لمولاي رشيد أعضاء المجلس التنفيذي للإمارة.

كما تقدم للسلام على الأمير مولاي رشيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أيت أوعلي سفير المغرب بالإمارات العربية المتحدة، والمهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، وعبدالله عدناني المدير العام لـ"دار الصانع"، ورشيد حمزاوي المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة .

وقام الأمير مولاي رشيد بجولة عبر مختلف الأروقة التي تمت تهيئتها بمناسبة هذا الحدث، الذي ينظم تحت شعار "المغرب يفتح لكم أبوابه"، والذي يشكل مناسبة لإبراز مختلف تجليات التراث المغربي الأصيل؛ من صناعة تقليدية ومعمار وقطع أثرية وفنية فريدة، وموسيقى وطبخ وأزياء تقليدية.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عرض قطع مميزة للصناعة التقليدية المغربية، التي تعكسن خبرة وحنكة الصانع المغربي في العديد من الحرف اليدوية والتقليدية، والتي تحكي قصص الإرث القديم وتتوج التراث العربي الإسلامي. كما تعرض المؤسسة الوطنية للمتاحف قطعا فنية فريدة، للمرة الأولى خارج المغرب، تمثل مختلف المتاحف المغربية وتجسد غنى وعراقة تراث المملكة التي امتزجت فيها حضارات وثقافات متنوعة.

ويتضمن البرنامج، ايضا ، تشكيلة متميزة من العروض الموسيقية المتنوعة وتنظيم عرض للأزياء المغربية بطقوس احتفالية، تعرف ببعض جوانب وتفاصيل العرس المغربي، إلى جانب إبراز فن الطبخ المغربي، حيث يقدم في هذا الصدد عرض يومي يجمع بين الاصالة والحداثة والابتكار.

كما يكتشف زوار المعرض رواقا فنيا جديدا يشرف عليه مبدعون شباب، يعكسون من خلال أعمالهم الحداثة والابتكار عبر أساليب جديدة، مستلهمة من منابع التراث المغربي الأصيل.

وتأتي هذه التظاهر الثقافية الكبرى، التي تنظم تحت إشراف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تعزيزا للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يعود تاريخها الى عقود طويلة، شملت الميادين السياسية والاقتصادية و مجالات الإعلام والسياحة والثقافة.