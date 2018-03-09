24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:42
|12:43
|15:59
|18:35
|19:49
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- تقرير إسباني يستثني سبتة ومليلية من أولويات الجيش المغربي
- علم إسرائيل في تظاهرة بأكادير
- رصيف الصحافة: بلجيكا تحاكم عميلا مزدوجا نشط في الدار البيضاء
- مخزون الدم يتعزز بـ260 كيسا إضافيا في خريبكة
- هل ينجح تنويع الصادرات المغربية في تقويم نموذج تنمية المملكة؟
المغرب يُواجه "معارك الثروات" بإشراك الساكنة في قرارات الصحراء (5.00)
"حراك جرادة" يدخل شهره الرابع .. هكذا تضعف الثقة في الوعود (5.00)
- المغرب يطالب الجزائر بالاستجابة للحكم الذاتي في القبايل و"المزاب" - (98)
- الخصاص يدفع المغرب إلى استقطاب أطباء من السينغال والصين - (90)
- هل تقود تقارير "مجلس الحسابات" مبذري المال العام إلى السجن؟ - (80)
- نقاش قتل المرتد عن الإسلام .. طريق في اتجاه واحد نحو الأبدية - (74)
- المغرب يُواجه "معارك الثروات" بإشراك الساكنة في قرارات الصحراء - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جدل سياسي يقلّب أوضاع "الدارجة" في ثغر سبتة
ردت الحكومة المحلية لثغر سبتة، الرازح تحت التواجد الإسباني شمال المغرب، على ادعاءات تحالف "Compromis" السياسي، معتبرة أن "الدارجة لا تعدو كونها لهجة من لهجات اللغة العربية"، في تعاط مع سؤال وجهه الحزب إلى الحكومة المركزية لمعرفة أسباب "اختفاء اللغة العربية من مدينة سبتة".
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها مستشار التربية والتعليم والثقافة في حكومة سبتة، خابيير سيلايا، ردا على سؤال حول استبعاد ما يسمى بـ"العربية السبتاوية" أو "الدارجة" من الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.
وأشار سلايا إلى أن "هذه الدراسة يتم إجراؤها للتعويض عن وضع متدن وصلت إليه اللغات واللهجات الإقليمية، مقابل اللغة القشتالية أو الإسبانية، وبذلك يتم تجنب ضياعها أو اختفائها".
وفيما يتعلق بما قال إنها "العربية السبتاوية"، اعتبر المسؤول المتحدث أنها لا تعدو كونها لهجة من لهجات اللغة العربية، وليست حكرا على سبتة، بل إنها تستعمل في كافة مناطق شمال المغرب، "ليست لغة مهددة بالانقراض، لأن اللغة العربية إحدى أكثر لغات الإنسانية انتشارا، مثلها مثل القشتالية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
حقيقة ان المغرب اذا اراد ان يتمنى الجميع جنسيته فعليه ان يصبح دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا....اما ان نعول على التاريخ والجغرافيا لطلب وفاء سكان سبتة ومليلية والصحراء فذلك هو المستحيل.