جدل سياسي يقلّب أوضاع "الدارجة" في ثغر سبتة

هسبريس ـ إفي

ردت الحكومة المحلية لثغر سبتة، الرازح تحت التواجد الإسباني شمال المغرب، على ادعاءات تحالف "Compromis" السياسي، معتبرة أن "الدارجة لا تعدو كونها لهجة من لهجات اللغة العربية"، في تعاط مع سؤال وجهه الحزب إلى الحكومة المركزية لمعرفة أسباب "اختفاء اللغة العربية من مدينة سبتة".

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها مستشار التربية والتعليم والثقافة في حكومة سبتة، خابيير سيلايا، ردا على سؤال حول استبعاد ما يسمى بـ"العربية السبتاوية" أو "الدارجة" من الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.

وأشار سلايا إلى أن "هذه الدراسة يتم إجراؤها للتعويض عن وضع متدن وصلت إليه اللغات واللهجات الإقليمية، مقابل اللغة القشتالية أو الإسبانية، وبذلك يتم تجنب ضياعها أو اختفائها".

وفيما يتعلق بما قال إنها "العربية السبتاوية"، اعتبر المسؤول المتحدث أنها لا تعدو كونها لهجة من لهجات اللغة العربية، وليست حكرا على سبتة، بل إنها تستعمل في كافة مناطق شمال المغرب، "ليست لغة مهددة بالانقراض، لأن اللغة العربية إحدى أكثر لغات الإنسانية انتشارا، مثلها مثل القشتالية".