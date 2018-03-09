24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:4212:4315:5918:3519:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. منتخبة تستدعي الدرك الملكي إلى تروال ونواحيها (5.00)

  2. المغرب يُواجه "معارك الثروات" بإشراك الساكنة في قرارات الصحراء (5.00)

  3. "حراك جرادة" يدخل شهره الرابع .. هكذا تضعف الثقة في الوعود (5.00)

  4. طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف (5.00)

  5. مديرية سطات تعترف بجهود نساء التربية والتكوين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | جدل سياسي يقلّب أوضاع "الدارجة" في ثغر سبتة

جدل سياسي يقلّب أوضاع "الدارجة" في ثغر سبتة

جدل سياسي يقلّب أوضاع "الدارجة" في ثغر سبتة
هسبريس ـ إفي
الجمعة 09 مارس 2018 - 23:05

ردت الحكومة المحلية لثغر سبتة، الرازح تحت التواجد الإسباني شمال المغرب، على ادعاءات تحالف "Compromis" السياسي، معتبرة أن "الدارجة لا تعدو كونها لهجة من لهجات اللغة العربية"، في تعاط مع سؤال وجهه الحزب إلى الحكومة المركزية لمعرفة أسباب "اختفاء اللغة العربية من مدينة سبتة".

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها مستشار التربية والتعليم والثقافة في حكومة سبتة، خابيير سيلايا، ردا على سؤال حول استبعاد ما يسمى بـ"العربية السبتاوية" أو "الدارجة" من الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.

وأشار سلايا إلى أن "هذه الدراسة يتم إجراؤها للتعويض عن وضع متدن وصلت إليه اللغات واللهجات الإقليمية، مقابل اللغة القشتالية أو الإسبانية، وبذلك يتم تجنب ضياعها أو اختفائها".

وفيما يتعلق بما قال إنها "العربية السبتاوية"، اعتبر المسؤول المتحدث أنها لا تعدو كونها لهجة من لهجات اللغة العربية، وليست حكرا على سبتة، بل إنها تستعمل في كافة مناطق شمال المغرب، "ليست لغة مهددة بالانقراض، لأن اللغة العربية إحدى أكثر لغات الإنسانية انتشارا، مثلها مثل القشتالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Mosi الجمعة 09 مارس 2018 - 23:38
اصبت بالاحباط عنذما شاهدت في القنوات الاسبانية قبل سنوات كيف كان سكان سبتة المغاربة بلباسكم التقليدي المغربي يقبلون يد ملك اسبانيا انذاك خوان كارلوس....
حقيقة ان المغرب اذا اراد ان يتمنى الجميع جنسيته فعليه ان يصبح دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا....اما ان نعول على التاريخ والجغرافيا لطلب وفاء سكان سبتة ومليلية والصحراء فذلك هو المستحيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.