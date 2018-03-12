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كُتّاب وآراء
حقوقيون يستنكرون منع "البخاري نھایة أسطورة"
سجل فرع المنارة مراكش للجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان استغرابه الحكم القضائي القاضي بالحجز على نسخ من كتاب "صحیح البخاري..نھایة أسطورة"، وسحبھا من مكتبة الآفاق الكائنة بالحي المحمدي بمراكش.
واعتبرت الهيئة الحقوقیة المذكورة أن "ھذا الحكم القضائي یمكن إدراجه في خانة محاكم التفتیش، والتضییق على حریة الرأي والتعبیر، ومنع تعدد القراءات والتأویلات للنصوص بشكل عام"، مشیرة إلى أن ذلك من شأنه "تقیید حریة الرأي والتعبیر والإبداع، ویدفع في اتجاه تضییق المجال على الحق في الاختلاف في قضایا تھم الشأن الدیني، ویوسع ویقوي مجال المقدسات والثوابت".
وأضاف التنظیم ذاته أن القرار القضائي "مشوب بالانحیاز إلى السلطة الإداریة، وتضخیم غیر مبرر لما یسمى الأمن الروحي للمواطنین"، وأن "توظیف القضاء من أجل الحد من الحریات یعتبر منعطفا خطیرا في مسلسل التراجعات التي تعرفھا حقوق الإنسان ببلادنا"، مؤكدا أن مھمة القضاء ھي حمایة الحقوق والحریات.
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تعليقات الزوّار (9)
فقد تعودنا منهم دعم كل حرية هادمة داعية للفسق والعهر .يتوارون خلف ستارات عقوق المرقة هههه وعقوق الطفل وعقوق الأسرة وعقوق الفكر والثقافة فقط ليسترزقوا وليقتاتوا من الخراب الخلقي والدمار الأسري والدعارة الفكرية التي يخلفها زحفهم خلف الدولارات واليوروات والمكاسب الدنيوية الفانية ليهدموا الآخرة الباقية.
بالنسبة لهاد الشخص ، ماجابش شي حاجة جديدة انما دار نسخ و لصق من عند هادوك لي الهم ديالهم الوحيد هو الطعن في الحديث النبوي .. و كاين كتب كثيرة كاتطعن فالسنة ! علاش مايديرش هاد السيد واحد البلان مزيان.. يدير شي مناظرة مع شي عالم ديني فالمغرب و راه عطا الله أهل العلم فهاد البلاد ديك الساعة ايبان الحق.
2 كل يؤخد من كلامه ويرد لكن من يردهي الاهم هي صلب الموضوع
عبر التاريخ رد على البخاري علماء وضع الف خط على كلمة علماء اي في مستوى البخاري كالدارقطني مثلا وكان ردهم بادب وعلمي وفيه فائدة للجميع
والبخاري ليس كتابه منزه لكنه من اصح الكتب على الاطلاق
لو ان هدا شخص رد بعلم وبمعرفة كنا احترمناه وتعلمنا منه لكن بجهل لا والف لا لان الرد العلمي يوصل الى الحق والرد من جاهل جهالة باسم الحق