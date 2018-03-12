24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:3812:4216:0018:3719:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟ عدد المشاركين : 21873
أرشيف الاستطلاعات

  1. العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)

  2. "الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان (5.00)

  3. مَسْرَحِيَّةُ "الْحِوَارِ الِاجْتِمَاعِيِّ": إِلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ الضَّحِكُ عَلَى الذُّقُونِ؟! (5.00)

  4. محكمة مراكش تنظر في قضية شبكة للاتجار بالبشر (5.00)

  5. تكريم مغربية كرست حياتها لمساعدة لاجئين بإسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | حقوقيون يستنكرون منع "البخاري نھایة أسطورة"

حقوقيون يستنكرون منع "البخاري نھایة أسطورة"

حقوقيون يستنكرون منع "البخاري نھایة أسطورة"
إبراھیم مغراوي من مراكش*
الاثنين 12 مارس 2018 - 23:33

سجل فرع المنارة مراكش للجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان استغرابه الحكم القضائي القاضي بالحجز على نسخ من كتاب "صحیح البخاري..نھایة أسطورة"، وسحبھا من مكتبة الآفاق الكائنة بالحي المحمدي بمراكش.

واعتبرت الهيئة الحقوقیة المذكورة أن "ھذا الحكم القضائي یمكن إدراجه في خانة محاكم التفتیش، والتضییق على حریة الرأي والتعبیر، ومنع تعدد القراءات والتأویلات للنصوص بشكل عام"، مشیرة إلى أن ذلك من شأنه "تقیید حریة الرأي والتعبیر والإبداع، ویدفع في اتجاه تضییق المجال على الحق في الاختلاف في قضایا تھم الشأن الدیني، ویوسع ویقوي مجال المقدسات والثوابت".

وأضاف التنظیم ذاته أن القرار القضائي "مشوب بالانحیاز إلى السلطة الإداریة، وتضخیم غیر مبرر لما یسمى الأمن الروحي للمواطنین"، وأن "توظیف القضاء من أجل الحد من الحریات یعتبر منعطفا خطیرا في مسلسل التراجعات التي تعرفھا حقوق الإنسان ببلادنا"، مؤكدا أن مھمة القضاء ھي حمایة الحقوق والحریات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عبد الرحيم فتح الخير الاثنين 12 مارس 2018 - 23:53
بني الإسلام على خمس ، ليس منها المساس بقدسية البخاري ، الرجل الاعجمي الذي ازداد قرنين بعد موت محمد . والذي جاء في صحيحه إذا سقطت ذبابة في كوب أحدكم فليغمسها فهو لايعلم في أي جناج الترياق وفي أي جناج السم . وجاء في صحيحه أن قردة زنت فرجمتها القردة . وجاء في صحيحه علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فهو فإنه لهم أدب. خلاصة القول البخاري ليس مقدس وليس فوق أن ينتقد فكل يؤخد منه ويرد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - صحيح البخاري صحيح لا جدال فيه الاثنين 12 مارس 2018 - 23:54
من طبيعة الحال سيتم الحجز على هذا الكتاب الخرافة ايها الحقوقيون المارقون فنحن في المغرب نتبع المذهب المالكي الذي يستمد اسسه وقوانينه من الاحاديث الصحيحة التي رواها البخاري في صحيحه عن النبي المصطفى وكاتب نهاية اسطورة البخاري انما يريد التشكيك في نبوة النبي ولن يفلح في ذالك فقد كذب معظم الاحاديث في صحيح البخاري واصبحنا الان نخاف على صحيح مسلم ان يطاله النبش كذالك من طرف المأولين على هواهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - الشلح الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:05
" حریة الرأي والتعبیر" اتركوا الدين الحنيف و عبروا كما يحلوا لكم مادام ليقيتم "السيبة"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - فأما الزبد فيذهب جفاء الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:13
لا نبالي بالعقوقيين أبدا.
فقد تعودنا منهم دعم كل حرية هادمة داعية للفسق والعهر .يتوارون خلف ستارات عقوق المرقة هههه وعقوق الطفل وعقوق الأسرة وعقوق الفكر والثقافة فقط ليسترزقوا وليقتاتوا من الخراب الخلقي والدمار الأسري والدعارة الفكرية التي يخلفها زحفهم خلف الدولارات واليوروات والمكاسب الدنيوية الفانية ليهدموا الآخرة الباقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - Speaker الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:15
مزيان تكون مراقبة على الكتب ! غذا نلقاو شي كتاب ديال تنظيم الدولة كايتباع فالأسواق ! لهذا خاص تكون مراقبة للكتب الاي تطرح في الاسواق.
بالنسبة لهاد الشخص ، ماجابش شي حاجة جديدة انما دار نسخ و لصق من عند هادوك لي الهم ديالهم الوحيد هو الطعن في الحديث النبوي .. و كاين كتب كثيرة كاتطعن فالسنة ! علاش مايديرش هاد السيد واحد البلان مزيان.. يدير شي مناظرة مع شي عالم ديني فالمغرب و راه عطا الله أهل العلم فهاد البلاد ديك الساعة ايبان الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - اباز الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:20
لو منعته جه ضد الدولة المغربية لما تكلمت هذه الجمعية. المهم هو بيان يدكر فيه المخزن والتعويض في الطريق من الممول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - الكتاب موجود pdf الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:23
تحية للجميع. ما هذا الغباء؟ الخبز الخافي قرأناه منسوخا photocopie حين كان ممنوعا. فغباء بعض مدبري الشأن يصنع العكس. على العموم الكتاب موجود على الشبكة. قراءة ممتعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - ذو الناب الازرق الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:25
انا لا افهم اذا كان عمر بن الخطاب رضي الله قد هدد ابي هريرة لاننه اكثر من الحديث وتنهاه عائشة رضي الله عنها كذلك وياتي البخاري بعدهم بقرنين وزيادة ويجمع كل الاحاديث وتتساءل الم يخضع الرجل للتاثيرات السياسة في ذلك الزمان لا ادري من الشاعر الذي نطق بالبيت قال فيه وماكتب التاريخ فيما روت الا حديث ملفق نظرنا بامر الحاضرين فرابنا فكيف بامر الغابرين نصدق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - مغربي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:31
اولا الى صاحب التعليق 1 اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
2 كل يؤخد من كلامه ويرد لكن من يردهي الاهم هي صلب الموضوع
عبر التاريخ رد على البخاري علماء وضع الف خط على كلمة علماء اي في مستوى البخاري كالدارقطني مثلا وكان ردهم بادب وعلمي وفيه فائدة للجميع
والبخاري ليس كتابه منزه لكنه من اصح الكتب على الاطلاق
لو ان هدا شخص رد بعلم وبمعرفة كنا احترمناه وتعلمنا منه لكن بجهل لا والف لا لان الرد العلمي يوصل الى الحق والرد من جاهل جهالة باسم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.