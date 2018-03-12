حقوقيون يستنكرون منع "البخاري نھایة أسطورة"

إبراھیم مغراوي من مراكش*

سجل فرع المنارة مراكش للجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان استغرابه الحكم القضائي القاضي بالحجز على نسخ من كتاب "صحیح البخاري..نھایة أسطورة"، وسحبھا من مكتبة الآفاق الكائنة بالحي المحمدي بمراكش.

واعتبرت الهيئة الحقوقیة المذكورة أن "ھذا الحكم القضائي یمكن إدراجه في خانة محاكم التفتیش، والتضییق على حریة الرأي والتعبیر، ومنع تعدد القراءات والتأویلات للنصوص بشكل عام"، مشیرة إلى أن ذلك من شأنه "تقیید حریة الرأي والتعبیر والإبداع، ویدفع في اتجاه تضییق المجال على الحق في الاختلاف في قضایا تھم الشأن الدیني، ویوسع ویقوي مجال المقدسات والثوابت".

وأضاف التنظیم ذاته أن القرار القضائي "مشوب بالانحیاز إلى السلطة الإداریة، وتضخیم غیر مبرر لما یسمى الأمن الروحي للمواطنین"، وأن "توظیف القضاء من أجل الحد من الحریات یعتبر منعطفا خطیرا في مسلسل التراجعات التي تعرفھا حقوق الإنسان ببلادنا"، مؤكدا أن مھمة القضاء ھي حمایة الحقوق والحریات.