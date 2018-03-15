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الرئيسية | فن وثقافة | زجالان من المغرب والجزائر يصدران ديوانا مشتركا

زجالان من المغرب والجزائر يصدران ديوانا مشتركا

زجالان من المغرب والجزائر يصدران ديوانا مشتركا
هسبريس من الرباط
الخميس 15 مارس 2018 - 06:15

أصدر الزجالان يونس تهوش من المغرب وتوفيق ومان من الجزائر ديوانا مشتركا حمل عنوان "ويكاند"، بمشاركة الفنان التشكيلي المغربي عبد الكريم الأزهر الذي صمم لوحة الغلاف والرسوم الداخلية.

الديوان، وفق كاتبيْه، "هو عبارة عن نص طويل لا يؤمن بصفاء النوع ولا بحدود الفضاء النصي، يراهن على استيعاب الاختلاف بين التجربتين وتنوع أساليبهما الفنية وغنى لغتهما؛ حيث تتفاعل التجربتان مع محيطهما / قضاياهما / تراثهما / حاضرهما، تفاعلا يعبر عن أحاسيسهما ورؤيتهما الشعرية".

كما أن هذا الديوان المشترك، الذي يقع في 90 صفحة، هو نتاج مغامرة شعرية خاضها الزجالان توفيق ومان ويونس تاهوش، استجابة لنداء الشعر وبحثا عن أفق جديد للكتابة الزجلية.

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