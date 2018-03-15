المغرب ممثلا بـ"صولو" في أيام الشارقة المسرحية

هسبريس - و.م.ع

افتتحت فعاليات الدورة الـ 28 لأيام الشارقة المسرحية التي تتضمن عرض 13 عملا مسرحيا إماراتيا ومسرحية مغربية توجت مؤخرا في الدورة الأخيرة لمهرجان المسرح العربي بتونس.

وتم في اليوم الأول لهذه التظاهرة عرض مسرحية " كتاب الله: الصراع بين النور والظلام"، من تأليف الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وإخراج جهاد سعد.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية، التي تتواصل الى غاية 22 مارس الجاري، تقديم العرض المسرحي المغربي "صولو"، من تأليف وإخراج محمد الحر باسم "فرقة أكون"، الفائز بـ"جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي" في الدورة الأخيرة لمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح، في يناير الماضي، بالعاصمة التونسية.

وكرم حاكم الشارقة، بالمناسبة، كلا من الفنان المصري محمد صبحي بـ"جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي" في دورتها 12، الفنان الإماراتي محمد العامري بجائزة الشخصية المحلية، وفرقة "أكون" المغربية عن فوز عرضها "صولو" بأفضل عرض مسرحي عربي لعام 2017.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بالعروض المحلية المتنافسة على جوائز المهرجان كلا من رندا أسمر من لبنان وبوسلهام الضعيف من المغرب، وخليفة الهاجري من الكويت ومعز المرابط من تونس ووليد الجلاف من الإمارات.

وعلى هامش هذه الايام المسرحية ينظم ملتقى فكري تحت شعار " النقد المسرحي: الترجمة والتثاقف"، بمشاركة نقاد ومترجمين من بلدان عربية عدة. وسيركز الملتقى على تأثير حركة الترجمة في مسيرة النقد المسرحي العربي في بداياتها وامتداداتها.

أيام الشارقة المسرحية تأسست عام 1984 لتكون منصة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية والعربية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي. وتحفل التظاهرة بباقة من الأنشطة الفكرية المصاحبة، بمشاركة كفاءات مسرحية من مختلف أنحاء الوطن العربي.