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الرئيسية | فن وثقافة | مركز "عناية" ينظم ملتقى ثقافيا بمدينة مراكش

مركز "عناية" ينظم ملتقى ثقافيا بمدينة مراكش

مركز "عناية" ينظم ملتقى ثقافيا بمدينة مراكش
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 مارس 2018 - 04:40

ينظم مركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين الـ12 من مارس الجاري والـ24 منه، فعاليات الملتقى الثقافي السابع - دورة الفنان عبد اللطيف آيت بنعبد الله، تحت شعار "الثقافة أساس الديمقراطية التشاركية".

وسيعرف الملتقى، الذي ينظم بشراكة وتعاون مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش وتنسيق مع رياض دار الشريفة الثقافي الفني، عقد لقاءات مفتوحة حول عدد من المواضيع البيئية، وشراكات الجمعية مع مختلف الهيئات، إضافة إلى ندوة حول موضوع "تجربة أمريكيين مقيمين بمراكش يحبون اللغة العربية".

كما سيشهد الملتقى نقاشا حول إستراتيجية التحسيس بمخاطر استهلاك الشباب للمخدرات، إضافة إلى زيارات استطلاعية رفقة مؤرخي مدينة مراكش، وكذا ندوة عملية حول موضوع "اللغة العربية والعلوم البحثية بين جغرافية الانتماء وقتامة النسيان"، على أن يختتم الملتقى بتنظيم ورشات وأمسيات شعرية.

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