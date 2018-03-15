مهرجان الذاكرة يروج لمهرجانه السينمائي في هولندا

هسبريس من الرباط

في إطار احتفائها بهولندا كضيفة شرف للدورة السابعة، قامت مجموعة من أعضاء مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، المنظم للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، بزيارة إلى الأراضي المنخفضة للتعريف بهذا المهرجان الدولي.

ووفق بلاغ صادر عن الجهة المنظمة فقد جرى الالتقاء، خلال هذه المهمة، بكل من منتدى فلسفة الحياة وأرضية الديانات بأوتريخت والمنتج المغربي الهولندي عبد الإله والي باسمه ونيابة عن المخرج الهولندي روبيرت هوف وإدارة "مهرجان الفيلم الهولندي" في شخص مديره المؤسس وداعمه الأساسي هاين فيندورم، وكذا لقاء مع إدارة "مهرجان روتردام الدولي للسينما" الذي يعدّ أحد أكبر المهرجانات عالميا.

وأضاف البلاغ أن استقبال أحمد أبوطالب، عمدة روتردام، بمقر القصر البلدي بروتردام، "كان من أهم لحظات الزيارة باعتباره من المتحمسين قبل سنوات لاختيار هولندا ضيفة شرف الدورة المقبلة، ومن الشخصيات العالمية المساندة للتجربة السينمائية والحقوقية للمركز، حيث تم الاتفاق معه على الاشتغال في الدورة المقبلة على أهمية السينما – كفن – لبناء السلم العالمي، كما تم الاتفاق على توجيه الدعوة إلى وزيرة الثقافة الهولندية لإلقاء العرض التقليدي الذي يفتتح به المهرجان ندواته التناظرية حول التجربة السياسية للبلد الضيف".

كما أورد موقعو البلاغ أن الأعضاء المنظمين للمهرجان "حظوا باستقبال خاص من قبل عبد الوهاب بلوقي، سفير المملكة المغربية بلاهاي، بحضور الفنان الهولندي ذي الأصول المغربية نجيب أمهالي، الذي قبل تكريمه في حفل افتتاح الدورة، إلى جانب بعض الفاعلين المدنيين ورجال المال والأعمال المغاربة المقيمين بالديار الهولندية.

وقبل مغادرة الديار الهولندية، يضيف البلاغ ذاته، "تم الالتقاء بالكاتب المغربي- الهولندي فؤاد العروي الذي قبل المساهمة في النقاش حول الدرس الهولندي، ورئاسة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، كما تم الالتقاء بعدد من مغاربة العالم القاطنين بهولندا والمنضوين في جمعيات مدنية وحقوقية، وتم التباحث معهم عن صيغ مشاركتهم الفعالة في هذا المهرجان وأشكال تكريم أفراد من الأجيال الأربعة التي عاشت بالمملكة الهولندية".

حري بالذكر أن المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة سينعقد بمدينة الناضور من 17 إلى 23 شتنبر المقبل، حول موضوع "ذاكرة نساء إفريقيا"، احتفاء بسينما التعدد الهادفة إلى إعلاء قيمة الحوار بين الثقافات، وفق تعبير البلاغ.