إشادة إماراتية تواكب "فعالية المغرب" في أبوظبي

هسبريس - و.م.ع

أشاد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، مروان بن غليطة، بـ"التنظيم الرائع لفعالية المغرب في أبوظبي، والإتقان والحرفية والمهنية العالية في تصميم الرواق الخاص بهذه التظاهرة".

وأبرز بن غليظة، الذي ترأس وفد المجلس خلال زيارته للفعالية التي تتواصل إلى غاية 19 مارس الجاري، في تصريح صحفي، "أهمية الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة ليظهر هذا الحدث الثقافي البارز بحلة باهرة تدهش الزوار".

وفي هذا الصدد، نوه المسؤول الإماراتي بحسن تصميم مختلف مرافق وأجنجة المعرض التي تمت تهيئتها بدقة وإتقان، منها على الخصوص البوابة الخشبية الضخمة للمعرض، مرورا بالأرض المرصعة بقطع الزليج المزركشة، والجدران زاهية الألوان، والأعمدة الرخامية الأنيقة ،والسقف المتلألئ بالثريات النحاسية، وجودة العروض الموسيقية التي امتزج فيها التقليدي بالروحي والعصري.

وزار وفد المجلس الوطني الاتحادي جناح الصناعة التقليدية، التي تلقي الضوء على خبرة وحنكة وعبقرية الصانع المغربي في العديد من الحرف اليدوية والتقليدية، وتحاكي الإرث القديم والتراث العربي الإسلامي، كما تفقد مجموعات مختلفة من"عروض الطبخ" التي يشرف عليها محترفون.

واختتمت الزيارة بجولة في متحف التراث المغربي، الذي ينظم تحت اسم "المغرب بين الأمس واليوم"، ويضم قطعا فنية متنوعة يتم عرضها لأول مرة خارج المملكة، وتعكس عراقة التراث والفنون التي يزخر بهما المغرب، وكذا جذوره التاريخية الضاربة في القدم، منها مخطوطات ونقود إسلامية وقناديل زيتية وأواني خزفية، وتمثال "جوبا الثاني" وصور تاريخية عن مواقع أثرية بالمملكة.