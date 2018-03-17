الوزاني ينشر "حوارات مع شعراء من العالم"

هسبريس - و.م.ع

صدر عن منشورات المتوسط بمدينة ميلانو الإيطالية كتاب "يتلهون بالغيم، حوارات مع شعراء من العالم" للشاعر والباحث حسن الوزاني.

وفي هذا الكتاب، يلتقي خمسة وعشرون شاعرا، ينتمون إلى جغرافيات ولغات وأجيال مختلفة من خارج العالم العربي، من سبع عشرة دولة، "يجمعهم انتصارهم للقصيدة، وللرغبة في إعادة كتابة تفاصيل العالم والحياة اليومية الإنسانية، كل بطريقته"، حسب بلاغ صحافي.

وأضاف المصدر: "مع الحوارات، نعيد اكتشاف المشترك الإنساني على مستوى الوعي بالقصيدة، وعلى مستوى وظيفتها المفترضة داخل سياقات جغرافية وسوسيوثقافية مختلفة".

من ضمن الأسماء الشعرية التي يشملها الكتاب : لوان ستاروفا (مقدوينا)، ألبريتو كورابل (الشيلي)، مريم مونطويا (كولومبيا)، توبياس بورغاد (ألمانيا)، كازيميرو دي بريتو (البرتغال)، لطيف بدرام (أفغانستان)، مونيك جوطو (كندا)، غاي بنيت (الولايات المتحدة الأمريكية)، كاي طيانكسين (الصين)، ماري كلير بانكار (فرنسا)، جوزيبي كونتي (إيطاليا)، تكرول طنكول (تريكا) وأدريان كريما (مالطا).

يقول الوزاني: "أغلب الشعراء الذين يضمهم هذا الكتاب تربطني بهم صداقات عميقة (...) وإذا كان أغلبهم، كما تكشف عن ذلك نصوص الحوارات، يجهلون الثقافة العربية، فإنهم يمتلكون أيضا الرغبة في الحوار والتعلم، كما يبدون كثيرا من التعاطف مع هذه الثقافة، ومع قضاياها".

حسن الوزاني شاعر وباحث، من مواليد 1970، يشغل منصب مدير الكتاب بوزارة الثقافة والاتصال، وهو أيضا أستاذ بمدرسة علوم الإعلام. حاصل على الدكتوراه في الآداب. صدر له "دليل الكتاب المغاربة" (1993)، "هدنة ما" شعر (1997)، "الأدب المغربي الحديث: دراسة ببليومترية" (1997)، "معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين لعبد الرحمان ابن زيدان : تحقيق ودراسة ببليومترية" (2002)، "قطاع الكتاب بالمغرب" (2009)، "أحلام ماكلوهان" شعر (2017).