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الرئيسية | فن وثقافة | أربعة أفلام مغربية تؤثث مهرجان الأقصر بمصر

أربعة أفلام مغربية تؤثث مهرجان الأقصر بمصر

أربعة أفلام مغربية تؤثث مهرجان الأقصر بمصر
هسبريس - و.م.ع
السبت 17 مارس 2018 - 07:40

افتتحت، مساء الجمعة، بمدينة الأقصر جنوب مصر، فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بمشاركة أفلام سينمائية من عدة بلدان عربية وإفريقية من بينها المغرب.

وتمثل المغرب في هذه التظاهرة السينمائية، أربعة أشرطة وهي "أبريتا" للمخرج محمد بوزاكو ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وشريط "صمت الزنازين" للمخرج محمد نبيل في مسابقة الأفلام التسجيلية، إلى جانب شريطي "عناق" للمخرجة سهام العلوي، و"الحذاء" للمخرجة أميرة جيهان خلف الله، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

وفضلا عن "أبريتا" سيخوض المنافسة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الفيلم التونسي "بنزين" للمخرجة سارة عبيدي، و"قطار" للمخرج الغاني بيتر سيدوفيا و"ولاي" للمخرج البوركينابي برنى جولد بلا و "عصابة مارسيليا" للمخرج الجنوب إفريقي مايكل ماثيو و "بذرة الذكريات" للمخرجين ألكسندر سيبومانا و ريتشارد موجوانيزا (رواندا).

ومن بين الأفلام المشاركة ضمن هذه الفئة أيضا فيلم "الأصليين" لمروان حامد (مصر)، و"هاكوندي" لأسورف أولوسي (نيجيريا)، و"الهروب" لموانجي أوك ماين (كينيا)، و"مفترق طرق" لأميل شيفيجي (تنزانيا).

وتضم لجنة تحكيم هذه المسابقة، كلا من المخرجين عبد اللطيف بن عمار (تونس) وسليمان سيسيه (مالي)، والممثلين المصريين ليلى علوي وآسر ياسين، والممثلة الجنوب إفريقية تيري فيتو.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتتنافس ضمنها، إلى جانب "صمت الزنازين"، أشرطة "قمر جديد" للمخرج فليبا نديسي هرمان (كينيا)، و"الشقيقات شجاعات" للمخرجين لطيفة دوغري وسالم طرابلسي (تونس)، و"العقيد ماما" للمخرج ديودو حمادى (الكونغو)، و"وثيرة" لإيفا مونيري (كينيا)، و"ليس في منطقتي" لكيرت أورديرسن (جنوب إفريقيا)، و"سيلاس" لهوا عثمان (كينيا).

وتضم لجنة تحكيم هذه المسابقة كلا من المخرج المغربي عز العرب العلوي، والمخرج ماما كيتا (السينغال)، والمخرج سمير عوف (مصر)، وكيث شيري ، منسق أفلام دولي (زيمبابوي)، ورحمة منتصر ، متخصصة في المونتاج (مصر).

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، يشارك إلى جانب الشريطين المغربيين (عناق) و(الحذاء) حوالي18 فيلما من بلدان مصر والكاميرون والسينغال وغانا ومالي والسودان وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا وبنين وتشاد ورواندا.

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