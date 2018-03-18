أشعار تلامس "حب مصر والمغرب" في الأقصر

هسبريس - و.م.ع

أحيا شعراء مصريون ومغاربة، بمدينة الأقصر جنوب مصر، أمسية شعرية في إطار حفل اختتام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية لسنة 2017.

وشارك في هذا اللقاء الشعري، الذي حمل عنوان "في حب مصر والمغرب" وأداره حاتم ربيع رئيس المجلس الأعلى للثقافة المصري، الشعراء عزيز أزغاي ونبيل منصر ونسيمة الراوي، والشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي.

وتناوب هؤلاء الشعراء على منصة هذه الأمسية الشعرية، التي عرفت حضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، حيث قدموا قراءات شعرية لنماذج من دواوينهم الشعرية، مرفوقة بعزف منفرد على آلة العود للفنان المغربي رشيد البرومي مدير فرقة "مسرح أنفاس" المغربية.

وقرأ الشاعر أزغاي مجموعة قصائد من دواوينه "لا أحد في النافذة" و"أكبر من قميص" و"الذين لا تحبهم " و"أسرى على قماش"، فيما قدم نبيل منصر نماذج من قصائد ديوانه "غسق الغراب"، وشاركت الشاعرة نسيمة الراوي بقصيدة "في طنجة" من ديوان "قبل أن تستيقظ طنجة"، وقصيدة "معزوفة صغيرة".

وتمكن هؤلاء الشعراء من انتزاع تصفيقات الحضور في أكثر من مناسبة؛ أما الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي فأتحف الجمهور بثلة من قصائده، وكذا بمقتطفات من قصيدة "طلل الوقت" التي يتغنى فيها بجمالية الأندلس.

وتندرج هذه الأمسية الشعرية في إطار برنامج ثقافي وفني متنوع لوزارة الثقافة المصرية، يقام في مدينة الأقصر بمناسبة حفل اختتام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية لسنة 2017 .

وستختتم هذه الفقرات الفنية والثقافية، اليوم الأحد، بإقامة حفل تسليم مدينة وجدة مشعل عاصمة الثقافة العربية لسنة 2018 من نظيرتها المصرية الأقصر.