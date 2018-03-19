شبيه مايكل جاكسون: لمجرد أعادني إلى الأضواء

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

بعد مشاركته في فيديو كليب أغنية "غزالي غزالي" لسعد لمجرد، خطف الإسباني سيرجيو كورتيس، شبيه الفنان العالمي الرّاحل مايكل جاكسون، الأضواء خلال حضوره فعاليات معرض "ثمرة خمسين عاماً على هجرة المغاربة إلى بلجيكا" المنظم ببروكسيل.

وأعاد فيديو كليب لمجرد الأضواء من جديد إلى سيرجيو بعد غيابه عن السّاحة الفنية إثر وفاة مايكل جاكسون. وقال في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "اشتغلت بشكل مباشر مع مايكل لمدة ثلاثين سنة، لكن وفاته أثرت في كثيراً، مما جعلني أغيب عن الساحة الفنية طيلة المدة الماضية".

وكشف الفنان الإسباني أنّه تعرف على المغني المغربي سعد لمجرد عن طريق الفنان التشكيلي سفيان بوگرين المقيم بإسبانيا، الذي كان وراء مشاركته في فيديو كليب "غزالي غزالي"، والذي فوجئ بتشابهه الكبير مع "ملك البوب".

وعن ظروف تصوير الفيديو كليب، قال شبيه مايكل جاكسون: "لقد مرّ في أجواء مميزة رفقة فريق عمل ساهم، من جهته، في إنجاح الفيديو، ولمجرد اسم أصبح ينافس كبار الفنانين". وعلّق على حضوره القليل في الفيديو كليب قائلا إن "ظروف التّصوير تأخذ وقتاً طويلاً من أجل اختيار مشاهد قليلة تناسب الرؤية الإخراجية للفيديو".

من جهة ثانية، نفى سيرجيو، البالغ من العمر 46 سنة، خضوعه لعمليات التجميل، إذ قال: "لم أخضع يوماً لأي عملية تجميل من أجل التشبه بمايكل، فقط أستعين بالماكياج لإبراز بعض الملامح المشتركة بيني وبينه"، مبرزاً أنّه تلقى تكويناً في الرقص الاستعراضي لعدّة سنوات".

وأشار الفنان الإسباني إلى أنّه عرض عليه مشروع فيلم يحكي عن حياة مايكل جاكسون، إلا أنّ "المشروع لم يكتمل"، مبرزاً أنّه يركز حاليا على عروض "شو"، وتقاسم لحظات فرجوية استعراضية مع الجمهور بشكل مباشر، خلال الشهور المقبلة، بكل من الإمارات والبحرين والكويت ومصر، إضافة إلى جولات أخرى بأوروبا.

يشار إلى أن سيرجيو كورتيس، المتحدر من مدينة برشلونة الإسبانية، عرف في البرازيل كأفضل شبيه لجاكسون، وذاع صيته بشكل واسع. وقد أحيى مجموعة من الحفلات قدّم خلالها أغاني ولوحات راقصة لجاكسون، كانت أولاها سنة 1987. كما شارك مايكل جاكسون حفلاته منذ 1997 بعد أنْ تعرف عليه سنة 1994من خلال أحد مقربيه.