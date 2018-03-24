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كُتّاب وآراء
مسرحية "سيلفي" تجوب البيضاء والرباط وأكادير
أعلنت "فرقة داها واسا 2017" قيامها بجولة فنية لعرض مسرحيتها "سيلفي"، التي كتب نصها أنس العاقل، وتشخصها نعيمة أولمكي، ومن إخراج أحمد حمود.
مسرحية "سيلفي" تصور، حسب القائمين عليها، حياة امرأة أرادت أن تكون حقيقية داخل مجتمع مركب. "فما بين ثقل المجتمع الذكوري، وسلطة الأخ الأكبر، وحياة التمرد والرفض، تعيش المرأة مختلف أنواع الصراع، وتكشف عنه من خلال بوح مفتوح، تارة خلف الكاميرا، وتارة أخرى أمامها، تستعرض جزءا من حياتها بوجه مكشوف، لتنتهي بلخلخلة كل قناعاتها من أجل إعادة بنائها من جديد".
ويؤكد فريق العمل الفني أن العرض المسرحي "بوح ساخر ومتهكم، لكنه مغرق في قتامة سوداء، يعرض كل التناقضات التي يمكن أن تقع فيها امرأة تنتصر لعقلها داخل مجتمع موزع بين الحداثة والتقليد، وبين اليقينيات الراسخة والحقائق العلمية؛ مجتمع هجين يفضل تعطيل العقل في سبيل المحافظة على الهيمنة الذكورية".
وستعرض "سيلفي" بكل من الدار البيضاء وبالرباط، وفي إطار مهرجان أكادير الدولي للمسرح وفنون الخشبة.