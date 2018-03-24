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الرئيسية | فن وثقافة | مسرحية "مينوبوز" تناقش "أزمة منتصف العمر"

مسرحية "مينوبوز" تناقش "أزمة منتصف العمر"

مسرحية "مينوبوز" تناقش "أزمة منتصف العمر"
هسبريس من الرباط
السبت 24 مارس 2018 - 01:16

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، وبشراكة مع جمعية آرتا للفنون، تقدم شركة Media Culture Agency ، يوم الثلاثاء 27 مارس الجاري بفضاء مسرح المنصور بالرباط، عملا مسرحيا تحت عنوان "مينوبوز".

وتناقش المسرحية، وفق بلاغ صادر عن مُقدّميها، "موضوع ما يعرف بـ"أزمة منتصف العمر" لدى الرجال، في إحالة إلى وضعية "المينوبوز" التي يعيشها المجتمع المغربي -بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال- على مستوى جميع المجالات: دين، ثقافة، إعلام، سياسة".

كما تطرح المسرحية، تبعا للمصدر ذاته، "إشكالات استغلال الدين في السياسة والإعلام ومجالات مؤثرة، في قالب كوميدي من خلال قصة أربعة أصدقاء (طبيب، صحافي، ومهاجر)، يسعى صديقهم الرابع، وهو سياسي متلوّن، إلى استغلال أزماتهم لدفعهم إلى التبرع بمدخراتهم من أجل إنشاء قناة دينية تنشر الدعوة إلى مجتمع مغربي بلون واحد وفكر وحيد، يرفض الآخر، وينبذه باسم الدين".

"مينوبوز"، وفق البلاغ المذكور، هو عمل مسرحي من فكرة وقصة شامة درشول، وإخراج إدريس بنعويش، وتشخيص كل من بنعيسى الجيراري وهاشم البسطاوي وعبدو مجاهد وعادل لوشكي.

حري بالذكر أن المسرحية ستعرض ضمن جولة وطنية، ستشمل مدن سلا والدار البيضاء والمحمدية وفاس والقنيطرة.

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