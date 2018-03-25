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الرئيسية | فن وثقافة | "قفطان مازاغان" .. أنامل مغربية تنسج تصاميم بألوان الأرض والسماء

"قفطان مازاغان" .. أنامل مغربية تنسج تصاميم بألوان الأرض والسماء

"قفطان مازاغان" .. أنامل مغربية تنسج تصاميم بألوان الأرض والسماء
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور(صور يوسف صدور)
الأحد 25 مارس 2018 - 13:00

بتصاميم تعانق التعدد الهوياتي للمغرب، وأخرى امتدت إلى باقي دُول المغرب العربي لتُقدم مزيجاً جميلاً بين الماضي والحاضر وتُعزز الثقافة والهوية المغربيتين، قدّم مصممو أزياء قفاطين زاوجت بين الأصالة والمُعاصرة، وبصموا بأنامل ذهبية ملامح موضة قفطان هذه السّنة.

وقدّم "قفطان مازاغان" في دورته السّابعة، من خلال خمسة عشر مصمماً ومصممة، تشكيلات مزجت بين ألوان الأرض والسماء، والزمرد الأخضر، ولون "البوردو" و"البيج"، لتُعانق الفصول الأربعة، وتُضفي مزيدا من الأناقة والجمال على المغربيات.

هذه التظاهرة، التي احتضنها المنتجع السياحي "مازغان"، تخللتها فقرات فنية أحيتها كل من دنيا باطما، ومكرمة الدورة ضيفة الشرف اللبنانية ديانا حدّاد، إلى جانب الفنانة سعيدة شرف التي ألهبت الجمهور بحماسها ورقصها على نغمات "مانّي" الحسّانية.

الفنانة اللبنانية ديانا حدّاد أعربت، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن سعادتها بتكريمها ضمن فعاليات تظاهرة فنية وإنسانية، وقالت: "أنا فخورة بتمثيلي بلدي ضمن فعاليات قفطان مازغان والزي المغربي التقليدي"، مشددة على البعد الإنساني للتظاهرة في تدشين مراكز لتكوين وتأهيل النساء في الخياطة والصناعة التقليدية.

من جهتها، قالت الفنان المغربية دُنيا باطما: "القفطان جزء من هويتي المغربية التي أفتخر بها أينما كنت داخل المغرب وخارجه، وأبذل جهدي لأقدّمه في أبهى حلته، حتّى وإن كان اليوم ليس في حاجة إلى التعريف لأنّه تجاوز الحدود الجغرافية العربية، ووصل إلى العالمية".

بدورها، لم تتوان الفنانة الصحراوية سعيدة شرف في التعبير عن فخرها بالقفطان المغربي، والتعدد الهوياتي للثقافة المغربية من طنجة إلى لكويرة، وقالت: "مزج القفطان بالملحفة الصحراوية اجتهاد بسيط لمُواكبة الموضة، لكن هذا المزج حرصت من خلاله على إبراز التعدد الثقافي المغربي".

أمّا خالد صدور، مدير الدورة مسؤول العلاقات الإعلامية بقفطان مازغان، فأبْرز في تصريح لهسبريس أنّ "هذه الدورة تهدف، على غرار الدورات السّابقة، إلى تسليط الضوء على الصناعة التقليدية المغربية ودورها في إنعاش السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى التعريف بالقفطان المغربي والمصممين الذي يقفون وراء هذا التراث المغربي المتميز".

وكشف صدور أنّ هذه الدورة التي تنظمها جمعية "الأيادي البيضاء"، بشراكة مع منتجع مازغان بالجديدة ومركز "ليليان" للأثواب، خصصت مداخلها لتجهيز مركز للتكوين في مجال الخياطة وتصميم الأزياء بأزمور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - إدريس الأحد 25 مارس 2018 - 13:11
رسالة واضحة لوزير الخارجية الجزائري الذي زعم ان القفطان المغرب أصله جزائري…
هذا منتوجنا المغربي يا وزير ونريد أن نرى ما أنتجتم لنصدق تصريحاتك ومزاعمكم الفارغة والتافهة
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14
2 - عبد الحق الأحد 25 مارس 2018 - 13:12
القفطان امتد من تونس والجزائر الى المغرب وليس من المغرب الى دول المغرب العربي وهو لباس تركي الاصل أدرخله الاتراك الى تونس والجزائر في العهد العثماني وكان لباس رسميا للحكام ومنه انتقل الى المغرب ومن يكون قد زار متحف اسطنبول سيقف على الحقيقة كاملة
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3 - المغرب الأحد 25 مارس 2018 - 13:37
الي عبد الحق
هل الذي ظهر في مسلسل حريم السلطان ذاك الزي اسمه البندالي التركي.. واصلا لباس طويل وفضفاض كان سائد في قديم الزمان لبسه سلاطين عدة دول. الذي يميز القفطان المغربي هو خدمة المعلم المغربي الصانع المغربي تلك الخدمة التي لا يتقنها أحد غيره. والمهم أن الأتراك يسمونه kaftanlari fas والمهم أن الذي لدى تونس ولديكم انتم ليس له علاقة بالقفطان المريني مغربي.
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10
4 - مغربي من الجزائر الأحد 25 مارس 2018 - 13:38
لم تكن الجزائر دولة الا في حدود اواخر الستينات كانت تابعة للدولة العثمانية ثم بعد ذلك اقليما تابعا لفرنسا.اذن لم تكن لكم مقومات دولة عكس المغرب الذي كان مملكة مغربية منذ قرون وموحدةلها مقومات الدولة اذن كان لها تاريخ حضارة تراث نمط عيش وتم تطويره لان المغاربة اذكياء ويعملون بجدية ومهارة مشهود لها عالميا والمغاربة شعب متحضر. اما انتم حكام الجزائر ابواق الجزائر عسكر الجزائر خفافيش الجزائر ليس لكم شيئا كنتم تقلدون الاتراك وبعد ذلك الفرنسيين ثم اصبحتم كالغراب وستموتون بسمكم لانكم تتعلموا سوى السب والشتم وتنكرون من اسدى اليكم الخير نحن المغاربة حررناكم من فرنسا وتمكرون ولكن اقول لاخواننا الجزائريين نحن اخوة لنا قواسم مشتركة والحضارة الانسانية واحدة فلنتحد من اجل المستقبل.
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10
5 - أمازيغ مراكشي الأحد 25 مارس 2018 - 13:40
القفطان منتوج شمال أفريقي أندلسي خليط بين التقافة الشمال أفريقية (الأمازيغية و العربية) مع التأثير الأندلسي الأوروبي
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-5
6 - Fatima الأحد 25 مارس 2018 - 13:48
باسم الله الرحمان الرحيم.
الى عبد الحق تعليق رقم 2،اذا كان القفطان المغربي مما تتصوره عثماني فلماذا اذن لن يلبسونه الاتراك و يعرف عندهم باللباس المغربي أو فاس ،الدولة العثمانية كانت امبراطورية عضمى حكمت حتى فلسطين و لم تترك اَي بصمة لما تسمونه بالقفطان العثماني ،كيف يكون عثماني و هذا كان يلبس عند جداتنا قبل الحكم العثماني عنكم الذي لم يستطع عبور حدود المغرب و حوصر من اجدادنا الابرار ليرجعونهم من حيث أتوا،اذن لم نعرف لا استعمار عثماني و لا غير ،اللباس،و الاثاث،و الذهب،و الأكل و الحلويات و البناء بما فيها الزخرفة ...هذه غزت عندكم بداية الثمانينات و اسالوا الجزائري الحر لأني لن أتكلم على اما لي له علم،اذهبو الى مطار محمد الخامس الدار البيضاء و ترون العجب.
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7 - واو الأحد 25 مارس 2018 - 13:55
الاسم " قفطان# هو اسم فارسي
القفطان المغربي على شكله الان هو مغربي
اتحدى من يجد له مثيل لا في إيران أو كل آسيا الوسطى
الجزائريون يعشقون القفطان المغربي كما يعشقون الجلباب المغربي ز الطاجين المغربي و الشاي المغربي
و كل ما هو مغربي و هذا ليس بعيب
فالمغرب بلد الجمال و الاناقة
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8 - رشيد الأحد 25 مارس 2018 - 14:06
قد يكون القفطان تركي او موزمبيقي الاصل، حتى العجلة اخترعها الفراعنة ولكنها تطورت في اوروبا والغرب واصبحت من الثقافة الاوروبية والبارود اخترعه الصينيون ولكن السلاح الناري ظهر في اوروبا وما اريد ان اقوله لهؤلاء الجزائرين حينها نتكلم عن القفطان في المغرب فاننا لا نقصد مصطلح القفطان لغويا ولا نقصد المعنى الشامل لذلك اللباس الذي هو قطعة واحدة من فوق الى تحت بل نقصد القفطان المغربي ولا يهمنا القفاطين في بلدان اخرى القفطان المغربي له خصوصياته التي برع فيها فقط المغاربة والدليل على هذا هو الريادة والاتقان في الصنعة التي لن يضاهيها فيه احد سواء من تركيا او الجزائر او سمرقند والقفطان هو فقط مصطلح شامل فاذا اردتم التدقيق فهو التكيشطة التي تتكون من لباسين فوق بعضهما والدفينة والتشامير والكندورة والبدعية... الى اخره من المصطلحات التي لن تجدوها الى في المغرب ولكي لا تركزوا على هذه الكلمة التي هي مصدر الخلاف فالمغاربة قلما يقولون قفطان وغالبا ما يستعملون التكشيطة وهي اللباس الشائع في الاعراس والمناسبات وارجو ان لا يأتي شخص ويقول لي التكشيطة اصلها من جزر القمر فقط ليبين بان المغاربة لا تراث لهم.
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9 - MOHA الأحد 25 مارس 2018 - 14:11
الجزائر تننقل كل شيء مغربي وتنسبه لها الكسكس القفطان البلاغي...
نظرا لسكوت المغرب فقد ازدادوا شراهة ولانهم خضعوا للاحتلال التركي فانهم ينسبون كل شيء لتركيا ولولا الجغرافيا لقالو ان جبل طارق يقع قرب الجزائرالعاصمة دولة خلقتها فرنسا بمساحة كبيرة ولكن بدور صغير
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10 - زائر الأحد 25 مارس 2018 - 14:14
القفطان المغربي ظهر في المغرب منذ العهد المريني واصبح لباسا للمراة بعد ادخال التجديدات عليه على يد الصانع كما انه لباس للرجل ايضا اما القفطان العثماني فاصله لباس للسلاطين والامراء وهم كذلك اخدوه عن الحضارات المجاورة فلا تنسى ان العثمانيين كانوا مجرد قبائل رحل بدوية .والاهم من ذلك كله ان المغاربة ابدعوا في صناعته واصبح معروفا في العالم بفضلهم ولازالو الى اليوم يرتدونه في جميع المناسبات الشيئ المفقود في جميع الدول
اخيرا الحضارات تتاثر فيما بينها لتبرز لنا ابداعات وتراث يميز كل حضارة وكثيرا مانجد تشابها في عدة دول وهذا طبيعي
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