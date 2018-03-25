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كُتّاب وآراء
"قفطان مازاغان" .. أنامل مغربية تنسج تصاميم بألوان الأرض والسماء
بتصاميم تعانق التعدد الهوياتي للمغرب، وأخرى امتدت إلى باقي دُول المغرب العربي لتُقدم مزيجاً جميلاً بين الماضي والحاضر وتُعزز الثقافة والهوية المغربيتين، قدّم مصممو أزياء قفاطين زاوجت بين الأصالة والمُعاصرة، وبصموا بأنامل ذهبية ملامح موضة قفطان هذه السّنة.
وقدّم "قفطان مازاغان" في دورته السّابعة، من خلال خمسة عشر مصمماً ومصممة، تشكيلات مزجت بين ألوان الأرض والسماء، والزمرد الأخضر، ولون "البوردو" و"البيج"، لتُعانق الفصول الأربعة، وتُضفي مزيدا من الأناقة والجمال على المغربيات.
هذه التظاهرة، التي احتضنها المنتجع السياحي "مازغان"، تخللتها فقرات فنية أحيتها كل من دنيا باطما، ومكرمة الدورة ضيفة الشرف اللبنانية ديانا حدّاد، إلى جانب الفنانة سعيدة شرف التي ألهبت الجمهور بحماسها ورقصها على نغمات "مانّي" الحسّانية.
الفنانة اللبنانية ديانا حدّاد أعربت، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن سعادتها بتكريمها ضمن فعاليات تظاهرة فنية وإنسانية، وقالت: "أنا فخورة بتمثيلي بلدي ضمن فعاليات قفطان مازغان والزي المغربي التقليدي"، مشددة على البعد الإنساني للتظاهرة في تدشين مراكز لتكوين وتأهيل النساء في الخياطة والصناعة التقليدية.
من جهتها، قالت الفنان المغربية دُنيا باطما: "القفطان جزء من هويتي المغربية التي أفتخر بها أينما كنت داخل المغرب وخارجه، وأبذل جهدي لأقدّمه في أبهى حلته، حتّى وإن كان اليوم ليس في حاجة إلى التعريف لأنّه تجاوز الحدود الجغرافية العربية، ووصل إلى العالمية".
بدورها، لم تتوان الفنانة الصحراوية سعيدة شرف في التعبير عن فخرها بالقفطان المغربي، والتعدد الهوياتي للثقافة المغربية من طنجة إلى لكويرة، وقالت: "مزج القفطان بالملحفة الصحراوية اجتهاد بسيط لمُواكبة الموضة، لكن هذا المزج حرصت من خلاله على إبراز التعدد الثقافي المغربي".
أمّا خالد صدور، مدير الدورة مسؤول العلاقات الإعلامية بقفطان مازغان، فأبْرز في تصريح لهسبريس أنّ "هذه الدورة تهدف، على غرار الدورات السّابقة، إلى تسليط الضوء على الصناعة التقليدية المغربية ودورها في إنعاش السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى التعريف بالقفطان المغربي والمصممين الذي يقفون وراء هذا التراث المغربي المتميز".
وكشف صدور أنّ هذه الدورة التي تنظمها جمعية "الأيادي البيضاء"، بشراكة مع منتجع مازغان بالجديدة ومركز "ليليان" للأثواب، خصصت مداخلها لتجهيز مركز للتكوين في مجال الخياطة وتصميم الأزياء بأزمور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
هذا منتوجنا المغربي يا وزير ونريد أن نرى ما أنتجتم لنصدق تصريحاتك ومزاعمكم الفارغة والتافهة
هل الذي ظهر في مسلسل حريم السلطان ذاك الزي اسمه البندالي التركي.. واصلا لباس طويل وفضفاض كان سائد في قديم الزمان لبسه سلاطين عدة دول. الذي يميز القفطان المغربي هو خدمة المعلم المغربي الصانع المغربي تلك الخدمة التي لا يتقنها أحد غيره. والمهم أن الأتراك يسمونه kaftanlari fas والمهم أن الذي لدى تونس ولديكم انتم ليس له علاقة بالقفطان المريني مغربي.
الى عبد الحق تعليق رقم 2،اذا كان القفطان المغربي مما تتصوره عثماني فلماذا اذن لن يلبسونه الاتراك و يعرف عندهم باللباس المغربي أو فاس ،الدولة العثمانية كانت امبراطورية عضمى حكمت حتى فلسطين و لم تترك اَي بصمة لما تسمونه بالقفطان العثماني ،كيف يكون عثماني و هذا كان يلبس عند جداتنا قبل الحكم العثماني عنكم الذي لم يستطع عبور حدود المغرب و حوصر من اجدادنا الابرار ليرجعونهم من حيث أتوا،اذن لم نعرف لا استعمار عثماني و لا غير ،اللباس،و الاثاث،و الذهب،و الأكل و الحلويات و البناء بما فيها الزخرفة ...هذه غزت عندكم بداية الثمانينات و اسالوا الجزائري الحر لأني لن أتكلم على اما لي له علم،اذهبو الى مطار محمد الخامس الدار البيضاء و ترون العجب.
القفطان المغربي على شكله الان هو مغربي
اتحدى من يجد له مثيل لا في إيران أو كل آسيا الوسطى
الجزائريون يعشقون القفطان المغربي كما يعشقون الجلباب المغربي ز الطاجين المغربي و الشاي المغربي
و كل ما هو مغربي و هذا ليس بعيب
فالمغرب بلد الجمال و الاناقة
نظرا لسكوت المغرب فقد ازدادوا شراهة ولانهم خضعوا للاحتلال التركي فانهم ينسبون كل شيء لتركيا ولولا الجغرافيا لقالو ان جبل طارق يقع قرب الجزائرالعاصمة دولة خلقتها فرنسا بمساحة كبيرة ولكن بدور صغير
اخيرا الحضارات تتاثر فيما بينها لتبرز لنا ابداعات وتراث يميز كل حضارة وكثيرا مانجد تشابها في عدة دول وهذا طبيعي