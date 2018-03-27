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كُتّاب وآراء
مهرجان كناوة بالصويرة يعد ببرمجة موسيقية غنية
أعلن مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة عن تاريخ تنظيم دورته الجديدة، من الـ21 إلى الـ23 من شهر يونيو المقبل.
ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، فإن هذه الدورة من المهرجان "ستتميز ببرمجة غنية تعد بلحظات جميلة من الموسيقى والمشاركة، حيث سيشهد حفل الافتتاح عرضا فرقة سناركي بابي، وهي فرقة للجاز تتكون من مجموعة من كبار الموسيقيين من بروكلين".
وستقدم الفرقة، التي يترأسها عازف القيثارة مايكل ليغ وعازف البيانو بيل لورنس، حفلتين في الصويرة، إذ ستفتتح المهرجان يوم 21 يونيو وستختتمه يوم 23 يونيو.
وأضاف البلاغ ذاته أن حفل الافتتاح "سيتميز بالمزج مع المعلم الكبير حميد القصري، الأكثر عالمية بين المعلمين الذين تمكنوا بشكل مثير للإعجاب من جعل "التاكناويت" دعوة إلى عالم موسيقي متعددة الأبعاد".
جدير بالذكر أن المهرجان يعمل على مزج ولقاء إيقاعات كناوة بالموسيقى العالمية "منذ أكثر من 20 عاماً، حيث استضاف أعظم الفنانين على الساحة الدولية، إذ يسلط الضوء على لقاءات المزج بين المعلمين ونجوم الجاز ويمنح لحظات قوية من الارتجال الموسيقي".