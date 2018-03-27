مركز "عناية للتنمية" يختتم ملتقاه الثقافي السابع

هسبريس من الرباط

اختتمت فعاليات الملتقى الثقافي الوطني السابع لمركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية بتكريم شخصية السنة الثقافية الفنان والباحث في التراث عبد اللطيف آيت بنعبد الله؛ وذلك بمسقط رأسه بقرية الجدورة بجماعة المنابهة نواحي مدينة مراكش.

وشهد حفل الاختتام تنظيم ندوة حول موضوع تاريخ المنابهة ورجالاتها"، بمشاركة الباحثين والمؤرخين أحمد متفكر وعزيز آيت بنصالح ومحمد سموني، الذين استعرضوا عبر مداخلاتهم تاريخ المنابهة وتفاصيل أصولهم وعلاقتهم بالتاريخ المعاصر والحديث بالمغرب، وانخراطهم في حكم البلاد خلال مراحل وجودهم.

وفي فترة بعد الزوال من اليوم نفسه، كان الموعد مع نخبة من الشاعرات والشعراء الذين صدحوا بأبيات لقيت استحسانا من جمهور الملتقى.

من جانبه، قدم الموسيقار عبد الحق وردي، رفقة مجموعته الفنية كورال المسفيويات، مختارات من أحدث إنتاجاته الموسيقية.

وتوج الحفل بتكريم الفنان والباحث عبد اللطيف آيت بنعبد الله بتوشيحه بقلادة الاستحقاق الأولى لمركز عناية، وإهدائه لوحة بورتريه من إنجاز الفنان التشكيلي رشيد زيزي.

كما منح مركز عناية سبع شهادات عضوية شرفية لكل من لحسن كوجوض، وخالد جابري، وعدنان عبد القادر، وعزيز آيت فاسوخ، وخالد آيت بنعبد الله، وأحمد المصواب.