احتفالية "باب تازة" تنصت للمكان ونداء الأشعار

هسبريس من شفشاون

على إيقاع الكلمات الصاعدة بنداء الجمال والمداخلات النقدية وتكريم المرأة، نظمت دار الشباب بجماعة باب تازة، التابعة لإقليم شفشاون، بتعاون مع بيت المبدع الدولي وجمعية باب تازة للرياضة والتنمية والجماعة والمؤسسات التعليمية، احتفالية مسكونة بالإصغاء إلى اليوم العالمي للشعر والمرأة.

واشتملت الندوة المبرمجة على قراءات نقدية تمحورت حول سؤال الكتابة والمكان، أطرها كل من الأساتذة أحمد زنيبر، وعمر العسري، وخديجة شاكر، وعمر حمداوي، بتنسيق من رشيد البوشاري، تناولت أهمية المكان في المخيال الإبداعي ورصده في الحضور الشعري والسردي، وما يشكله من ركيزة محورية ومرجعية في الكتابات الإنسانية؛ إذ يعد هوية معرفية تتماهى مع انشغالات وانتظارات وهواجس الكاتب، فضلا عن كونه يشكل مرآة للاكتشاف والبحث والإنصات إلى التفاصيل اليومية.

وشهد الموعد، أيضا، تنظيم أمسية شعرية ووصلات موسيقية من تقديم كريم فيشوري، جمعت ما بين الشعر الفصيح والزجل وعوالم المخيلات المفتوحة على المعاني وأفق السؤال، بمشاركة الشاعرات والشعراء عبد الكريم الطبال، وأحمد زنيبر، وريحانة بشير، وإيمان منودي، ومليكة بنضهر، وعبد المنعم ريان، وعبد الجواد الخنيفي، ومصطفى العديوي، ونور الدين زبيطة.

كما عرف اللقاء تكريم العديد من الوجوه النسائية المشتغلات في مختلف المجالات بجماعة باب تازة لتأثيرها في المشهد الاجتماعي والإنساني، ومساهماتها الجمعوية الفاعلة والمؤثرة.