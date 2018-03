أكاديمية هوليوود تبرئ رئيسها من تحرشات جنسية

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت أكاديمية هوليوود عدم ارتكاب رئيسها جون بايلي لأي تحرشات جنسية مثلما تزعم بعض الاتهامات الموجهة ضده وكُشف النقاب عنها في 16 مارس الجاري.

وأشارت الأكاديمية، في بيانها بعد انتهائها من التحقيقات في مزاعم التحرش ضد رئيسها، إلى أن الأدلة في صف بايلي و"سيظل رئيسا للأكاديمية".

ورغم أن المعلومات الأولية أشارت إلى وجود ثلاثة تهم مختلفة ضد بايلي، أكدت الأكاديمية أمس أنها تلقت اتهاما واحدا.

وفي بيان موجه للأكاديمية مطلع الأسبوع نفى بايلي الاتهامات التي تطوله مؤكدا أنه لم يتصرف قط على هذا النحو مع النساء.

وكتب بايلي في بيانه "يُقال إنني حاولت لمس امرأة بشكل غير لائق داخل أحد مواقع تصوير الأفلام. وهذا الأمر لم يحدث".

وأضاف أن "ما رددته وسائل الإعلام حول الشكاوى الموجهة إلى الأكاديمية بشأني هي مغلوطة وتهدف فقط لتشويه مسيرتي التي دامت 50 عاما".

وفتحت أكاديمية هوليوود تحقيقا مع بايلي حول تلك المزاعم في 16 مارس الجاري.

واٌختير بايلي (75 عاما) رئيسا للأكاديمية في الثامن من غشت الماضي خلفا لشيريل بوون إساكس.

وتشهد هوليوود فضائح اتهامات تحرش جنسي ضربت مسيرة عمالقة في عالم صناعة السينما الأمريكية على رأسهم المنتج هارفي واينستين والتي دفعت بظهور حملتي "Me Too" أو "أنا أيضا" و"Time´s Up" أو "انتهى الوقت" لحث النساء حول العالم على التحدث بشأن تعرضهن لحالات تحرش جنسي.