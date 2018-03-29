عرض فني للمعهد الفرنسي يجوب مدنا مغربية

هسبريس من الرباط

ينظم المعهد الفرنسي للمغرب، في إطار فعاليات موسمه الثقافي، جولة فنية لعرض بعنوان "Danser Casa"، من 6 إلى 20 أبريل المقبل بكل من مدن الدار البيضاء وتطوان ومكناس والرباط والجديدة وأكادير.

بلاغ للمعهد، توصلت به هسبريس، أورد أنه "تحت إشراف مصممي الرقصات المشهوريْن قادر عطو ومراد مرزوقي، استوحى هذا الإبداع المشترك من فورة النشاط الفني للدار البيضاء والمغرب لاقتراح رحلة عبر العصور وتقنيات رقصة الهيب هوب. على الخشبة، ستقدم ثماني شخصيات بجد وشغف هذا العمل، الذي استغرق إنجازه سنة كاملة. وعلى مدار ساعة، سيحكي الراقصون قصة شعرية قوية حول الجسد والعمل الجماعي والعيش معا".

وعلى هامش العروض، ستدير فرقة Danser Casa ورشات ولقاءات مع تلاميذ وراقصين مغاربة، "هدفها هو نقل خبرتها ومشاركة قصة هذا الإبداع، وتعزيز المواهب الشابة في قلب مشروع Danser Casa.

المعهد الفرنسي للمغرب شدد على أن مشروع Danser Casa جاء نتيجة للرغبة في الشروع في برنامج ثقافي محلي يسمح لسكان مدينة الدار البيضاء بالتجمع حول عرض ذي جودة عالية؛ فـ"تم إنشاء فرقة من راقصي الهيب هوب متلهفة لاجتياح الساحة الفنية المغربية. وهكذا، تمت دعوة قادر عطو ومراد مرزوقي لاختبار حوالي 200 راقص مغربي خلال تجربة أداء. واختاروا الـ8 راقصين، الذين أظهروا تقنية رفيعة المستوى ورغبة في التفوق من أجل إنتاج هذا العرض عبر إقامة فنية تطلبت مجهودا مكثفا امتد سنة كاملة، نجح الفنانان، اللذان عمل بجانبهم مصمم إضاءة ومصممة أزياء، من منح هؤلاء الراقصين الفرصة للتعبير عن مواهبهم وأحاسيسهم، ومرافقتهم في تأهيلهم المهني".

وقد تمكن قادر عطو ومراد مرزوقي، مصمما الرقص الفرنسيان، من خلق مكانة خاصة لرقصة الهيب الهوب في العديد من المسارح في فرنسا ثم في الخارج بفضل مشوار فني حافل من الإبداعات الكورغرافية والممتد لأكثر من 20 عاما ومن خلال إدارة اثنين من المراكز الوطنية للرقص، يقول البلاغ الذي أورد أن العرض سيقدم في إطار مهرجان مونبولييه 2018 في يونيو المقبل، ثم خلال جولة فنية في أوروبا والعالم العربي الموسم المقبل.