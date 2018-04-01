فضاء تكريم الفنان محمد القاسمي يعاني الإهمال

هسبريس من الرباط

يعرف الفضاء المخصص لتكريم الفنان التشكيلي الراحل محمد القاسمي إهمالا كبيرا. فإضافة إلى تراكم النفايات أمام اللافتة التي تشير إلى وجود ما تبقى من هذا الفضاء، الذي كان مقررا أن يصير سنة 2004 "مجالاً للنقاش الهادئ حول قضايا الثقافة والفن والمجتمع"، تعرف المقاعد، التي كان منتظرا عند وضعها أن تستقبل "لقاءات الفنانين المغاربة والعرب والأجانب"، حالة "لا تليق بسمعة القاسمي وإرثه الفني".

هذا الفضاء الذي شُيد بشاطئ الهرهورة، بعدما وافت المنية الفنان القاسمي سنة 2003، كان الهدف منه "المحافظة على تركة هذا الفنان"، لكن لُوحظ أنه بسبب "الإهمال المتراكم" اختفت كراسي هذا الفضاء، وعلا ما تبقى منها الصدأ.

تجدر الإشارة إلى أن محمد القاسمي فنان تشكيلي مغربي عُرضت لوحاته في أنحاء العالم، والتحق باتحاد كتاب المغرب في ستينيات القرن الماضي، وكان من أعضاء اللجنة، التي أعدت الميثاق الوطني لإصلاح نظام التربية والتكوين، قبل أن يسلم روحه سنة 2003.