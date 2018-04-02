الكاتب المصري أحمد خالد توفيق في ذمة الله

هسبريس - رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطبيب والكاتب المصري أحمد خالد توفيق توفي اليوم الاثنين عن عمر ناهز 55 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

ولد توفيق في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في العاشر من يونيو 1962 وتخرج في كلية الطب عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997.

وكان توفيق من الكتاب العرب القلائل الذين برعوا في كتابة روايات الخيال العلمي وقصص الرعب فأصدر أكثر من سلسلة قصصية اجتذبت فئة الشبان بشكل خاص مثل (ما وراء الطبيعة) و(فانتازيا) و(سافاري).

كما أصدر العديد من الروايات منها (شآبيب) و(يوتوبيا) و(مثل إيكاروس) و(في ممر الفئران) كما ترجم عشرات الكتب والروايات وكان يكتب مقالات في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.