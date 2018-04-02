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الرئيسية | فن وثقافة | الكاتب المصري أحمد خالد توفيق في ذمة الله

الكاتب المصري أحمد خالد توفيق في ذمة الله

الكاتب المصري أحمد خالد توفيق في ذمة الله
هسبريس - رويترز
الاثنين 02 أبريل 2018 - 23:20

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطبيب والكاتب المصري أحمد خالد توفيق توفي اليوم الاثنين عن عمر ناهز 55 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

ولد توفيق في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في العاشر من يونيو 1962 وتخرج في كلية الطب عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997.

وكان توفيق من الكتاب العرب القلائل الذين برعوا في كتابة روايات الخيال العلمي وقصص الرعب فأصدر أكثر من سلسلة قصصية اجتذبت فئة الشبان بشكل خاص مثل (ما وراء الطبيعة) و(فانتازيا) و(سافاري).

كما أصدر العديد من الروايات منها (شآبيب) و(يوتوبيا) و(مثل إيكاروس) و(في ممر الفئران) كما ترجم عشرات الكتب والروايات وكان يكتب مقالات في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - قارىء الاثنين 02 أبريل 2018 - 23:40
رحمة الله عليه. .امتعنا في شبابنا بكتاباته الجميلة رفقة الدكتور نبيل فاروق .. زعيم رواية الخيال العلمي في الأدب العربي ... هذه الدنيا
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15
2 - tarik الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 00:01
ماات العرااب ان لله و ان اليه لراجعون
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3
3 - مغربي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 00:03
بكيت لخبر موته رحمك الله وأكرم مثواك كما علمت و غرست مبادئ جميلة في نفوس جيل بأكمله
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4
4 - aziz580 الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 00:05
رحمه الله واسكنه فسيح جناته قرأت لهو مقال بالفيس بوك ماخرا عن ما بعد التلاتين سنة والله قمة في الاحتراف إلا ابعد حدود
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4
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