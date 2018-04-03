"قيصر الأغنية" يرفع ستار مهرجان موازين الدولي

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

أعلنت إدارة "مهرجان موازين إيقاعات العالم"، بالرباط، أن الفنان العراقي كاظم الساهر سيفتتح فعاليات الدورة الـ17، التي تحتضنها العاصمة الرباط ما بين 22 و30 يونيو المقبل.

وذكر المنظمون أن الفنان الملقب بـ"قيصر الأغنية العربية" سيعتلي "منصة النهضة"، في أمسية الجمعة 22 يونيو المقبل، وجاء في بيانهم أن "الفنان العراقي، كاتب الكلمات والملحن المبدع، سيقدم بكل تأكيد عرضاً سيُظهر فيه براعته الصوتية".

وأضافوا: "أن قيصر الأغنية العربية "استطاع أن يبهر بصوته الرخيم ويسحر الحشود بأغانيه التي يختار لها القصائد الرومانسية والمقامات والشعر والكلمات الملتزمة"، مع إشارتهم إلى أن مبيعات ألبوماته بلغت أكثر من 100 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم.

وفي اليوم الثاني من إيقاعات موازين، سيتحف اللبناني ملحم زين، الملقب بـ "الرايس"، جمهور منصة النهضة في حفل على إيقاع الأنغام اللبنانية التقليدية.

وأوردت المصادر أنّ الفنان سيقدم خلال الحفل تشكيلة من الأغاني المستوحاة من الفلكور، مع روميكس من البوب والفانك للأغنية الشعبية اللبنانية.

وستشهد المنصة ذاتها، في ثالث أيام المهرجان، إحياء السورية رويدا عطية، التي تنتمي إلى الجيل الجديد من الفنانين العرب حفلها بالرباط، والتي تتميز بصوتها القوي وبراعتها الكاملة في عزف العود.

وقالت إدارة المهرجان إن "رويدة تعاونت مع الملحنين المشهورين مثل اللبناني عماد شمس الدين، أو المطرب وديع الصافي، أو الملحن المصري صلاح الشرنوبي (الذي قام بتأليف آخر أغاني وردة الجزائرية)".

وستجمع منصة "النهضة"، في اليوم الرابع، الفنانين الفلسطيني أمير دندن واللبناني وائل جسار، الذي يتميز بأسلوب فريد وصوت استثنائي، وأصدر الفنان ألبومين اثنين من الأغاني الدينية وأزيد من 13 ألبوما.

ويشار إلى أنّ "جمعية مغرب الثقافات"، المشرفة على تنظيم هذا الحدث الفني الكبير، قد ذكرت، في بيانٍ سابق، أن هذا الموعد السنوي لمحبي الموسيقى والثقافة سيكون "غنياً ببرمجة متميزة"، "تكريساً لمكانة المهرجان كتظاهرة ذات إشعاع محلي وجهوي وقاري وعالمي، وإمتاعاً للجمهور والمشاهدين خاصة الشباب".

ولفت البلاغ سالف الذكر إلى "وفاء المهرجان لقيم التسامح والتقاسم والاحترام"، إذ يقترح "مزيجاً غير مسبوق لموسيقى العالم، وسهرات بالمجان وعروض للشارع؛ وهو ما يجعل منه فاعلاً رائداً في دمقرطة الولوج إلى الثقافة لجميع المغربيات والمغاربة".